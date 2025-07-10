Промышленные концентрации серебра в Украине — регионы и месторождения

Добыча ископаемых. Фото: Freepik

Серебро — не только драгоценный металл, но и стратегический ресурс, который все активнее используется в электронике, медицине, оптике и даже в "зеленой" энергетике. Спрос на него в мире стабильно растет. Украина — одна из стран, где в недрах уже обнаружены перспективные промышленные концентрации серебра, и это открывает новые экономические горизонты для отдельных регионов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где именно в Украине обнаружены промышленные концентрации серебра.

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Геологическая карта Украины: где искать серебро

На территории Украины выявлено несколько районов, где концентрации серебра приближаются к промышленным. Геологические исследования свидетельствуют, что потенциально прибыльная добыча возможна в таких областях:

Закарпатская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Луганская;

Запорожская;

Кировоградская;

Полтавская.

Во многих случаях речь идет не только о серебре как самостоятельном ресурсе, но и о его содержательном сочетании с другими металлами, в частности с медью, свинцом, цинком и золотом.

Закарпатье: самая известная "серебряная" зона

Самым перспективным считается Береговское месторождение в Закарпатской области, пишет Большая украинская энциклопедия. Здесь серебро содержится в комплексе с полиметаллическими рудами. Геологи еще в советские времена отмечали, что концентрация серебра здесь превышает 100 г/т, что превышает промышленный уровень.

Береговская зона интересна еще и тем, что геологические условия благоприятны для открытой добычи, что снижает стоимость эксплуатации месторождения.

Центр Украины: еще одна перспективная точка

В Кировоградской области, в частности вблизи города Кропивницкий, ведутся активные исследования по поискам серебра в составе медно-железистых руд. По предварительным оценкам, содержание серебра в отдельных образцах составляет более 50 г/т. Пока это не дает оснований говорить о разработке, но эксперты не исключают потенциал для промышленного освоения в ближайшие годы.

Донецко-Луганский регион: что известно

В Донецкой и Луганской областях серебро также встречается в сочетании с медью и свинцом. Однако из-за боевых действий и оккупации части территорий геологические исследования приостановлены, а доступ к некоторым месторождениям ограничен или невозможен.

Впрочем, старые архивные данные указывают на наличие залежей с высоким содержанием серебра. В мирное время эти зоны могли бы стать мощной базой для горнодобывающей отрасли.

Днепропетровщина и Запорожье: потенциал в недрах

Эти области уже имеют мощную инфраструктуру добычи железной руды, марганца и титана, а также хорошо развитую транспортную сеть. Именно поэтому даже относительно небольшие концентрации серебра могут быть рентабельными благодаря уже существующей промышленной базе.

Известны случаи обнаружения серебра в сопутствующих породах на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Сейчас речь идет только о разведке, но инвесторы с интересом следят за новостями из этих регионов.

Как обнаруживают серебро: о методах поиска

Серебро, в отличие от золота, редко образует самостоятельные месторождения. Чаще всего его ищут:

в сопутствующих рудах других металлов;

с помощью геохимических анализов и бурения;

через отслеживание минералов-индикаторов, таких как галит, барит или галенит.

Современные методы позволяют точно определить не только наличие серебра, но и экономическую целесообразность его добычи, что особенно актуально в условиях роста себестоимости добывающих работ.

Готова ли Украина к добыче серебра

Несмотря на наличие перспективных месторождений, ни один проект по добыче серебра в Украине пока не запущен на промышленном уровне. Основные причины:

экологические ограничения, особенно в Закарпатье, где добывающие работы могут влиять на природные экосистемы;

непредсказуемость рынка и отсутствие долгосрочных инвестиций;

низкий уровень геологической разведки после 1991 года;

военные риски, особенно актуальные для восточных областей.

Впрочем, эксперты считают, что рост цен на серебро в мире, а также переход к зеленой энергетике, в которой серебро играет важную роль, могут стать стимулом для инвестиций в этот сегмент.

Как сообщалось, золото, известное своей ценностью и красотой, является не только основным материалом для ювелирных украшений, но и играет ключевую роль в промышленности и высоких технологиях. Интересно, что большая часть этого металла распределена по всей Земле, а не сконцентрирована в крупных месторождениях.

Также мы рассказывали о кварце, который является одним из самых распространенных минералов в земной коре, ценным благодаря своей высокой твердости, химической стойкости и долговечности. Украина имеет значительные запасы этого минерала, что способствует развитию добывающей и перерабатывающей промышленности в стране.