Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Промышленные концентрации серебра в Украине — где скрывается клад

Промышленные концентрации серебра в Украине — где скрывается клад

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 14:15
Промышленные концентрации серебра в Украине — регионы и месторождения
Добыча ископаемых. Фото: Freepik

Серебро — не только драгоценный металл, но и стратегический ресурс, который все активнее используется в электронике, медицине, оптике и даже в "зеленой" энергетике. Спрос на него в мире стабильно растет. Украина — одна из стран, где в недрах уже обнаружены перспективные промышленные концентрации серебра, и это открывает новые экономические горизонты для отдельных регионов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где именно в Украине обнаружены промышленные концентрации серебра.

Реклама
Читайте также:

Геологическая карта Украины: где искать серебро

На территории Украины выявлено несколько районов, где концентрации серебра приближаются к промышленным. Геологические исследования свидетельствуют, что потенциально прибыльная добыча возможна в таких областях:

  • Закарпатская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • Запорожская;
  • Кировоградская;
  • Полтавская.

Во многих случаях речь идет не только о серебре как самостоятельном ресурсе, но и о его содержательном сочетании с другими металлами, в частности с медью, свинцом, цинком и золотом.

Закарпатье: самая известная "серебряная" зона

Самым перспективным считается Береговское месторождение в Закарпатской области, пишет Большая украинская энциклопедия. Здесь серебро содержится в комплексе с полиметаллическими рудами. Геологи еще в советские времена отмечали, что концентрация серебра здесь превышает 100 г/т, что превышает промышленный уровень.

Береговская зона интересна еще и тем, что геологические условия благоприятны для открытой добычи, что снижает стоимость эксплуатации месторождения.

Центр Украины: еще одна перспективная точка

В Кировоградской области, в частности вблизи города Кропивницкий, ведутся активные исследования по поискам серебра в составе медно-железистых руд. По предварительным оценкам, содержание серебра в отдельных образцах составляет более 50 г/т. Пока это не дает оснований говорить о разработке, но эксперты не исключают потенциал для промышленного освоения в ближайшие годы.

Донецко-Луганский регион: что известно

В Донецкой и Луганской областях серебро также встречается в сочетании с медью и свинцом. Однако из-за боевых действий и оккупации части территорий геологические исследования приостановлены, а доступ к некоторым месторождениям ограничен или невозможен.

Впрочем, старые архивные данные указывают на наличие залежей с высоким содержанием серебра. В мирное время эти зоны могли бы стать мощной базой для горнодобывающей отрасли.

Днепропетровщина и Запорожье: потенциал в недрах

Эти области уже имеют мощную инфраструктуру добычи железной руды, марганца и титана, а также хорошо развитую транспортную сеть. Именно поэтому даже относительно небольшие концентрации серебра могут быть рентабельными благодаря уже существующей промышленной базе.

Известны случаи обнаружения серебра в сопутствующих породах на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Сейчас речь идет только о разведке, но инвесторы с интересом следят за новостями из этих регионов.

Как обнаруживают серебро: о методах поиска

Серебро, в отличие от золота, редко образует самостоятельные месторождения. Чаще всего его ищут:

  • в сопутствующих рудах других металлов;
  • с помощью геохимических анализов и бурения;
  • через отслеживание минералов-индикаторов, таких как галит, барит или галенит.

Современные методы позволяют точно определить не только наличие серебра, но и экономическую целесообразность его добычи, что особенно актуально в условиях роста себестоимости добывающих работ.

Готова ли Украина к добыче серебра

Несмотря на наличие перспективных месторождений, ни один проект по добыче серебра в Украине пока не запущен на промышленном уровне. Основные причины:

  • экологические ограничения, особенно в Закарпатье, где добывающие работы могут влиять на природные экосистемы;
  • непредсказуемость рынка и отсутствие долгосрочных инвестиций;
  • низкий уровень геологической разведки после 1991 года;
  • военные риски, особенно актуальные для восточных областей.

Впрочем, эксперты считают, что рост цен на серебро в мире, а также переход к зеленой энергетике, в которой серебро играет важную роль, могут стать стимулом для инвестиций в этот сегмент.

Как сообщалось, золото, известное своей ценностью и красотой, является не только основным материалом для ювелирных украшений, но и играет ключевую роль в промышленности и высоких технологиях. Интересно, что большая часть этого металла распределена по всей Земле, а не сконцентрирована в крупных месторождениях.

Также мы рассказывали о кварце, который является одним из самых распространенных минералов в земной коре, ценным благодаря своей высокой твердости, химической стойкости и долговечности. Украина имеет значительные запасы этого минерала, что способствует развитию добывающей и перерабатывающей промышленности в стране.

добыча полезных ископаемых драгоценные металлы добыча серебро добыча руд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации