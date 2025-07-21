Историческое месторождение соли в Украине снова заработает — что известно

Соляная гора. Фото иллюстративное: Pixabay

На Долинском месторождении соли, которое находится в Калушском районе Ивано-Франковской области, возобновят добычу. Это одно из старейших месторождений в Украине, где соль добывали еще с X века.

Об этом сообщил городской голова Долинской территориальной общины Иван Дырив.

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Долинское месторождение соли, как отмечается в заметке, является одним из старейших в Украине — здесь добывали соль еще с десятого века. До середины 20 века Долинский солевыварочный комбинат был одним из крупнейших предприятий города.

Городской голова отметил, что сейчас идет работа над восстановлением соледобычи.

"Это не просто обещания, а конкретные шаги: активно продолжаются работы над Проектом разработки Долинского месторождения, и, что крайне важно, проводится тщательная оценка воздействия на окружающую среду. Это свидетельствует об ответственном подходе с учетом экологических стандартов и сохранения природного баланса", — отметил Иван Дырив.

Что известно о проекте

Чиновник сообщил, что к разработке проектного решения для будущего солевыварочного завода привлечены специалисты Государственного научно-исследовательского и проектного института основной химии "НИОХИМ".

Городской голова напомнил, что спецразрешение на добычу каменной соли (галита) еще в 2023 году выиграло харьковское ООО "Планета комфорт".

"Руководитель этой компании взялся за дело с большой серьезностью и скрупулезностью, что вселяет оптимизм относительно будущего Долинской соли. Его видение и преданность проекту являются ключевыми факторами в этом возрождении", — отметил Иван Дырив.

Восстановление добычи соли в Долине, уверен городской голова, это не просто экономический проект, а шанс для Долины снова занять свое достойное место на карте соледобывающей промышленности Украины.

Ранее мы писали, что россияне захватили редкое месторождение в Украине.

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