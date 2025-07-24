Сезон консервации — сколько стоит каменная соль и где купить украинский продукт (инфографика)

Соль в ложке. Фото: Freepik

После начала полномасштабной войны найти украинскую соль на полках магазинов стало настоящим вызовом, а в разгар сезона консервации — практически невыполнимая миссия. Ведь около 90% всей соли в Украине обеспечивало государственное предприятие "Артемсоль", расположенное в городе Соледар Донецкой области. С января 2023 года оно находится под оккупацией, и это мгновенно сказалось на внутреннем рынке.

Новини.LIVE исследовали, что происходит с ценами на каменную соль и где ее можно купить.

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Какая соль есть в магазинах

Стоит отметить, что каменную соль помола №1, которую украинские хозяйки считают лучшей для консервации, можно найти далеко не во всех супермаркетах. Еще в большем дефиците продукция от отечественного производителя.

В основном в торговых сетях представлена соль из Турции. Однако, по мнению многих экспертов, для консервации ее лучше не использовать.

"В турецкой соли содержится такая добавка, которая называется ферроцианид калия. Это пищевая технологическая добавка Е536, которая входит в класс антислеживателей", — рассказала биохимик Ольга Гуренко в эфире программы "Сніданок 1+1".

По ее словам, антислеживатели плохо влияют на консервацию.

Так, например, огурцы, законсервированные с такой солью, теряют хрусткость и становятся мягкими. Капуста не квасится, а превращается в скользкую массу и тому подобное. В общем консервация часто начинает бродить, что приводит к вздутию крышек.

Какие цены на каменную соль в супермаркетах

Согласно данным на сайтах торговых сетей, стоимость обычной каменной соли везде примерно одинакова.

Так, в Auchan, АТБ и Метро, она стоит 12,90 грн за килограмм, которого в среднем хватает на закрутку 10 трехлитровых банок огурцов. При этом, если в Auchan по такой стоимости предлагают соль из Турции, то АТБ и Метро утверждают, что продают именно украинский продукт.

В магазинах "ЭКО маркет" также представлена соль отечественного бренда "Казацкий стандарт", однако цена немного выше — 13 грн/кг.

Есть украинская соль и в магазинах "Сильпо" по 13,19 грн/кг, однако бренд и производитель не указаны в описании товара.

Цены на каменную соль в Украине. Графика: Новини.LIVE

Украинской соли станет больше

В Украине планируют возобновить добычу соли на одном из старейших месторождений — Долинском, расположенном в Калушском районе Ивано-Франковской области.

"Это не просто обещания, а конкретные шаги: активно продолжаются работы над Проектом разработки Долинского месторождения, и, что крайне важно, проводится тщательная оценка воздействия на окружающую среду. Это свидетельствует об ответственном подходе с учетом экологических стандартов и сохранения природного баланса",— отметил городской голова Долинской территориальной громады Иван Дырив.

Чиновник добавил, что к разработке проектного решения для будущего солевыварочного завода привлечены специалисты Государственного научно-исследовательского и проектного института основной химии "НИОХИМ". Спецразрешение на добычу каменной соли (галита) еще в 2023 году выиграло харьковское ООО "Планета комфорт".

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