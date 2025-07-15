Ціни на продукти в Україні — що здорожчало найбільше та чого чекати далі

Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні спостерігається суттєве зростання цін на харчові продукти, що спричинено як внутрішніми, так і зовнішніми економічними чинниками. Подорожчання торкнулося і базових товарів щоденного вжитку, і сезонної продукції.

Новини.LIVE з'ясовували, які продукти найбільше злетіли в ціні та чого чекати далі.

Реклама

Читайте також:

10 продуктів, які подорожчали найбільше

Лідером за зростанням вартості, як свідчать дані Держстату, стали яблука. Торік у червні кілограм цих чи не найпопулярніших фруктів коштував в середньому 26,90 грн. А вже у червні 2025-го українцям доводилося віддавати за яблука на 195,5% більше — 79,50 грн/кг.

На другому місці за здорожчанням опинилася капуста білокачанна — 11,30 грн/кг вона коштувала у червні 2024-го, а вже за рік ціна зросла на 150,3%, до 28,20 грн/кг.

Замикає трійку лідерів продуктів, які найбільше додали у вартості, морква, яка за рік — з червня 2024-го — подорожчала на 67%, з 29,80 грн/кг до 49,70 грн/кг.

Також до десятки продуктів, які найбільше подорожчали за рік, увійшли:

Яйця — додали у ціні 62,7%. У червні 2024-го десяток коштував 33 грн, а вже за рік — 53,60 грн.

Крупи ячні — середня вартість зросла за рік на 47%, з 15,60 грн/кг до 23 грн/кг.

Оля соняшникова — подорожчала на 37,2%. Торік у червні літр коштував в середньому 58,80 грн, а у цей же період 2025-го — 80,60 грн.

Борошно пшеничне — середня ціна за рік зросла на 36,1%, з 16 грн до 21,70 грн за кілограм.

Буряк — здорожчав на 36,1%. Торік у червні за кілограм овочу треба було віддати 32,90 грн, а у червні 2025-го — 44,80 грн.

Філе куряче — лідер зі здорожчання серед м'ясних продуктів, який з червня 2024-го до червня 2025-го додав у ціні 35,8% (з 158,0 грн/кг до 214,60 грн/кг).

Свинина — це вид м'яса здорожчав на 35,5% у річному вимірі. Торік у червні свинина коштувала в середньому 175,90 грн/кг, а вже у червні 2025-го — 238,40 грн/кг.

Як зросли ціни на продукти. Графіка: Новини.LIVE

Чого очікувати від цін на овочі та фрукти

Керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський у коментарі журналісту Новини.LIVE розповів, що ця група харчових продуктів буде поступово дешевшати.

"Вже починаючи з липня буде поступове пригальмовування цін. Проте суттєвого зниження не очікується. Негативно вплинули ті заморозки, які у нас були пізньою весною. Це погіршило врожай, особливо тих фруктів, які у нас вирощуються, кісточкових у тому числі", — зазначив експерт.

Він пояснив, що високі ціни на фрукти та овочі, які українці могли спостерігати цьогоріч у червні, крім як неврожаєм, були обумовлені також здорожчанням електроенергії та курсовими коливаннями валют.

Чи будуть дорожчати олія та борошно

Щодо олії, то, за словами генерального директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, українські аграрії, попри несприятливі погодні умови навесні, все ж змогли засіяти достатньо гектарів соняшнику, щоб наситити внутрішній ринок олією і мати достатньо продукції на експорт.

"Станом на зараз є під п'ять мільйонів гектарів посівів соняшникових. Саме цією культурою деякі фермери пересівали поля, які постраждали від заморозків. Тому ні зараз, ні у серпні суттєвих коливань ціни на олію не буде. Можливо, буде несуттєве здорожчання. Але дефіциту олії точно не буде", — пояснив він.

Хороший врожай пшениці, на думку Павла Коваля, означатиме, що ціни в Україні на хліб та вироби з борошна практично не зміняться, однак і не знизяться. Бо, крім зерна, на вартість цієї продукції впливатиме низка інших факторів.

Якими будуть ціни на м'ясо та яйця

Ціни на м'ясо, зазначив керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський, знижуватися не будуть через здорожчання комбікормів та собівартості виробництва. Вони залишаться на традиційно високому рівні.

А от щодо цін на яйця прогнози дещо інші. Генеральний директор ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павло Коваль вважає, що у липні ціни на них стабілізуються на червневому рівні. Надалі все залежатиме від врожаю кукурудзи. Якщо він буде хорошим, то суттєвого зростання вартості яєць очікувати не варто.

Раніше ми розповідали, які ціни на кавуни та дині в Україні в середині липня.

Також дізнавайтеся, що відбувається з вартістю насіння соняшнику.