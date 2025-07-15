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Головна Економіка Ціни на кавуни та дині — скільки просять за один кілограм

Ціни на кавуни та дині — скільки просять за один кілограм

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 13:06
Ціни на кавуни та дині — скільки просять за 1 кг та де купити дешевше
Кавуни та дині на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У розпал літа кавуни та дині стають найпопулярнішими продуктами серед українців. На полицях ринків та супермаркетів вже вдосталь баштанних від вітчизняних аграріїв. Тож багатьох цікавить, скільки цьогоріч треба віддати грошей, щоб поласувати улюбленими сезонними продуктами.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштують кавуни та дині в середині липня. 

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Ціни на кавуни

Відповідно до інформації на сайтах столичних супермаркетів, найнижчі ціни на кавуни 15 липня пропонує мережа Metro — 19,88 грн/кг.

Ціни на кавуни в Metro
Ціни на кавуни в Metro. Фото: скриншот

В інших супермаркетах вартість кавунів така:

  • ЕКО Маркет — 19,90 грн/кг;
  • Мега Маркет — 22,90 грн/кг;
  • Auchan — 22,90 грн/кг; 
  • Novus —  22,99 грн/кг;
  • Сільпо — 28,50 грн/кг.

Найвища вартість кавунів супермаркетах Fruit Time, де 1 кг коштує 30,50 грн/кг.

Ціни на дині

Диня сьогодні обійдеться дещо дорожче, проте в магазинах можна знайти баштанні на будь-який смак — і узбецькі, і турецькі, і іспанські сорти. Щодо наших, українських динь, то в середині липня найдешевша пропозиція в мережі ЕКО Маркет — 49,90 грн/кг. Проте це акційна ціна, яка діє лише кілька днів.

Ціни на дині в ЕКО Маркет
Ціни на дині в ЕКО Маркет. Фото: скриншот

В інших супермаркетах за 1 кг дині доведеться викласти такі суми:

  • Сільпо — 50,00 грн/кг;
  • Мега Маркет — 69,70 грн/кг;
  • Ultramarket — 69,70 грн/кг;
  • Novus — 74,99 грн/кг;
  • Auchan — 85,50 грн/кг; 
  • Fruit Time — 85,90 грн/кг.

Чи будуть дешевшати кавуни та дині

Як пояснив у коментарі Новини.LIVE керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський, загалом пік цін на овочі та фрукти в Україні минув у червні. Тож у липні вартість цієї продукції буде нижчою.

"Вже починаючи з липня буде поступове пригальмовування цін. Проте суттєвого зниження не очікується. Негативно вплинули ті заморозки, які у нас були пізньою весною. Це погіршило врожай, особливо тих фруктів, які у нас вирощуються, кісточкових у тому числі", — зазначив він.

Загалом же зростання цін на ягоди та фрукти з травня 2024 року по травень 2025 року, за словами генерального директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, відбулось на понад 21-25%.

Він також додав, що у липні ціни на овочі та фрукти, які вже надходять плавно на ринок, будуть поступово знижуватися. Але це зниження буде невеликим.

Раніше ми писали, які продукти в Україні здорожчали найбільше.

Також дізнавайтеся, скільки коштують кабачки у липні.  

ягоди ціни кавун диня супермаркет
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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