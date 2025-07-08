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Головна Економіка Ціни на кабачки — скільки треба віддати за 1 кг овочу в липні

Ціни на кабачки — скільки треба віддати за 1 кг овочу в липні

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 15:15
Овочевий сезон — скільки коштує 1 кг кабачків у липні
Кабачки на столі. Фото: Freepik.

Кабачки — один з найпопулярніших овочів на прилавках магазинів та ринків. Перші плоди з’являються у продажу наприкінці весни й не втрачають попит майже до пізньої осені.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштує кілограм кабачків у розпал сезону.

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Де дешевше купити кабачки у липні

Маже в кожному столичному супермаркеті 8 липня 2025 року є свіжі кабачки, вирощені українськими фермерами у відкритому ґрунті. Однак ціни на овоч суттєво відрізняються залежно від торгівельної мережі. 

Найдешевша пропозиція сьогодні у магазинах Novus — 19,99 грн/кг.

Ціни на кабачки в Novus
Ціни на кабачки в Novus. Фото: скриншот


В інших супермаркетах вартість кабачків така:

  • Auchan — 26,80 грн/кг;
  • Metro — 29,02 грн/кг;
  • ЕКО маркет — 29,90 грн/кг;
  • Мега Маркет — 32,90 грн/кг;
  • Ultramarket — 32,90 грн/кг;
  • Сільпо — 33,0 грн/кг;
  • Fruit Time — 39,60 грн/кг.

Найдорожчі кабачки в магазинах національної мережі гастромаркетів Winetime. Там за кілограм цього овочу доведеться викласти 60 грн.

Ціни на кабачки у Winetime
Ціни на кабачки у Winetime. Фото: скриншот

Чого очікувати від цін на кабачки

На початку літа директорка Львівського департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко  розповідала OBOZ.UA, що навіть якщо під час піка збирання сезонні продукти, в тому числі кабачки, будуть продаватися дещо дешевше, ціни все одно залишатимуться високими порівняно з попередніми роками. Адже на формування кінцевої вартості впливають не лише погодні умови, а й витрати на:

  • енергоносії;
  • захисні засоби та агрохімію;
  • заробітну плату;
  • пальне;
  • антистресанти для рослин, що використовуються після заморозків.

У фермерів, які посіяли кабачки, картоплю та буряки, втрати оцінюються у межах 10-20%. Хоча це не катастрофа, загальна картина на ринку продуктів виглядає песимістично.

Ці обставини призведуть до зниження пропозиції, а відповідно — до зростання цін навіть на традиційно доступні овочі. Зокрема експерти очікують підвищення вартості кабачків вже до осені. 

Раніше ми писали, що відбувається з цінами на ранню, пекінську та цвітну капусту. 

Також дізнавайтеся, скільки коштують популярні види морської білої риби у липні.

овочі ціни кабачок супермаркет кабачки
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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