Овочевий сезон — скільки коштує 1 кг кабачків у липні

Ціни на кабачки — скільки треба віддати за 1 кг овочу в липні
Кабачки — один з найпопулярніших овочів на прилавках магазинів та ринків. Перші плоди з’являються у продажу наприкінці весни й не втрачають попит майже до пізньої осені.
Новини.LIVE дослідили, скільки коштує кілограм кабачків у розпал сезону.
Де дешевше купити кабачки у липні
Маже в кожному столичному супермаркеті 8 липня 2025 року є свіжі кабачки, вирощені українськими фермерами у відкритому ґрунті. Однак ціни на овоч суттєво відрізняються залежно від торгівельної мережі.
Найдешевша пропозиція сьогодні у магазинах Novus — 19,99 грн/кг.
В інших супермаркетах вартість кабачків така:
- Auchan — 26,80 грн/кг;
- Metro — 29,02 грн/кг;
- ЕКО маркет — 29,90 грн/кг;
- Мега Маркет — 32,90 грн/кг;
- Ultramarket — 32,90 грн/кг;
- Сільпо — 33,0 грн/кг;
- Fruit Time — 39,60 грн/кг.
Найдорожчі кабачки в магазинах національної мережі гастромаркетів Winetime. Там за кілограм цього овочу доведеться викласти 60 грн.
Чого очікувати від цін на кабачки
На початку літа директорка Львівського департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко розповідала OBOZ.UA, що навіть якщо під час піка збирання сезонні продукти, в тому числі кабачки, будуть продаватися дещо дешевше, ціни все одно залишатимуться високими порівняно з попередніми роками. Адже на формування кінцевої вартості впливають не лише погодні умови, а й витрати на:
- енергоносії;
- захисні засоби та агрохімію;
- заробітну плату;
- пальне;
- антистресанти для рослин, що використовуються після заморозків.
У фермерів, які посіяли кабачки, картоплю та буряки, втрати оцінюються у межах 10-20%. Хоча це не катастрофа, загальна картина на ринку продуктів виглядає песимістично.
Ці обставини призведуть до зниження пропозиції, а відповідно — до зростання цін навіть на традиційно доступні овочі. Зокрема експерти очікують підвищення вартості кабачків вже до осені.
Раніше ми писали, що відбувається з цінами на ранню, пекінську та цвітну капусту.
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