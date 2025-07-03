Від найдешевшої до найдорожчої — які ціни на білу рибу у липні 2025 року (інфографіка)

Риба на тарілці. Фото: Freepik

Біла морська риба — продукт, який традиційно вважається доступним для щоденного раціону. Однак через повномасштабну війну з Росією Україні доводиться імпортувати більшу частину морепродуктів, що впливає й на ціни. Тож не кожен може собі дозволити поласувати корисними делікатесами.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштують популярні види морської білої риби у липні.

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Кефаль

Кефаль — це одна з найпопулярніших видів білої морської риби, яка славиться своїм ніжним смаком та високим вмістом корисних речовин. До того ж вона чи не найдоступніша за ціною.

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У столичних супермаркетах свіжу охолоджену кефаль продають по 20,65 грн за 100 грамів.

Сарпа

Приблизно в тій самій ціновій категорії, що і кефаль, перебуває сарпа — яка має високу харчову цінність, адже містить багато білка, вітамінів групи B, цинку, заліза, селену та кальцію, а також є джерелом омега-3 жирних кислот.

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Сарпу охолоджену на початку липня в магазинах можна купити по 34,90 грн за 100 грамів.

Дорадо

Третє місце за вартістю, але, мабуть, перше місце за популярністю серед білих риб Середземномор'я посідає дорадо. Гурмани дуже цінять цю рибу за її ніжне, солодкувате м'ясо та корисні властивості.

Дорадо багата на білок, вітамінами А, Е та D, а також мінералами, такими як цинк, фосфор, селен, магній і кальцій. До того ж ця риба містить мало жиру, що робить її придатною для дієтичного харчування.

Середня ціна на свіжий охолоджений дорадо в супермаркетах — 50,45 грн за 100 грамів. Одна тушка зазвичай важить від 300 до 600 грамів, тож обійдеться приблизно від 150 до 300 гривень.

Сибас

Сибас, або лаврак, вважається рибою преміумкласу, завдяки ніжному, соковитому м'ясу та високому вмісту білка, омега-3 жирних кислот, вітамінів й мінералів. Крім того, він має мало дрібних кісток, що робить його зручним для приготування та вживання.

Вартість сибасу в супермаркетах майже така, як і дорадо — близько 50,95 грн за 100 грамів, вага тушки — 300-600 грамів. Тож за цілу охолоджену рибину треба віддати від 150 грн.

Дантекс

В торгівлі для позначення цієї риби частіше використовують термін "зубань звичайний". Загалом дантекс, попри своє смачне м’ясо, багате на корисні мікроелементи, такі як йод, калій, кобальт, сірка, фосфор та хром, не дуже популярний. Причина, ймовірно, у високій ціні.

За 100 грамів цієї риби доведеться віддати в середньому 209,90 грн. Враховуючи, що патрана охолоджена тушка дантекса важить зазвичай півтора-два кілограми, то викласти за неї доведеться більш як 3 000 грн.

Середні ціни на рибу. Графіка: Новини.LIVE

З яких країн в Україну привозять рибу

За даними Асоціації "Українських імпортерів риби та морепродуктів", наразі Україна самостійно забезпечує лише 20% національного попиту на рибу. Адже багато видів рибної продукції через об'єктивні причини ми не можемо виловлювати або вирощувати в наших водоймах.

Україна імпортує рибу і морепродукти з 60 країн світу. При цьому найбільше риби завозиться з Норвегії, Ісландії та США. Далі йдуть Естонія, Латвія, Іспанія, Канада, Великобританія, Китай, В'єтнам і Аргентина. Також у супермаркетах часто можна зустріти морську рибу з Туреччини, Хорваті та Італії.

Раніше ми писали, яка риба Азовського моря вважається найціннішою.

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