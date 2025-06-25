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Головна Індустрії Азовське море — яка риба вважається найціннішою

Азовське море — яка риба вважається найціннішою

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Дата публікації: 25 червня 2025 13:15
Водна фауна — яка риба Азовського моря ціниться найбільше
Риба в морі. Фото: Freepik
Ключові моменти Яка риба є в Азовському морі Яка риба Азовського моря вважається найціннішою

Азовське море вважається одним з найбагатших рибою районів Світового океану. Загалом в його водах водиться понад сімдесят видів риб, окремі з яких має дуже високу промислову цінність.

Новини.LIVE розповідають, яка риба Азовського моря вважається найціннішою.

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Яка риба є в Азовському морі

В Азовському морі мешкають десятки видів риби, що відрізняється походженням, розмірами та раціоном. Усю її, як пише видання Azow, можна умовно поділити на декілька груп.

Перша — це риба, яка живе там постійно, як от:

  • тюлька;
  • камбала;
  • бичок.

До другої групи можна віднести рибу, що нереститься в пониззі річок,  — лящ, судак, сазан, тарань.

По-третє, це риба, яка переміщається з Азовського до Чорного моря — хамса та оселедець. 

Четверта група — це осетрові риби, які нерестяться у заплавах річок (прохідні риби) – білуга, осетер, рибець, севрюга тощо.

Крім риби, в Азовському морі зустрічаються інші представники водної фауни. Наприклад, в акваторії моря мешкає кілька видів креветки, а в його водах добре почуваються медузи, які свого часу потрапили в Азовське море з Чорного моря через Керченську протоку. 

Яка риба Азовського моря вважається найціннішою

Найбільшу цінність серед риб Азовського моря мають саме осетрові види, зокрема це білуга та севрюга. Також дуже ціниться судак. Ці риби є промисловими та мають важливе значення як для місцевого рибальства, так і для експорту.

Білуга цінується передусім за високоякісне м'ясо, яке багате на вітаміни групи B, E, D та мікроелементи, такі як калій, кальцій, фосфор, а також за чорну ікру. Через ці якості вона перебуває у стані ризику вимирання.

Севрюга занесена до Червоної книги України та перебуває під охороною Європейського Червоного списку, а також занесена до списків МСОП, Бернської та Боннської конвенцій, CITES. Севрюга є одним з основних джерел чорної ікри, яка вважається делікатесом і має високу харчову цінність.

Судак, який також має величезну промислову цінність, завдяки своїм корисним властивостям, дієтичному м'ясу, легкості та вигідності добування.

Раніше ми писали, що робить Азовське море унікальним. 

Також дізнавайтеся, якими природними ресурсами багате Чорне море

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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