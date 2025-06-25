Водная фауна — какая рыба Азовского моря ценится больше всего

Азовское море — какая рыба считается самой ценной
Азовское море считается одним из самых богатых рыбой районов Мирового океана. Всего в его водах водится более семидесяти видов рыб, отдельные из которых имеет очень высокую промысловую ценность.
Новини.LIVE рассказывают, какая рыба Азовского моря считается самой ценной.
Какая рыба есть в Азовском море
В Азовском море обитают десятки видов рыбы, отличающейся происхождением, размерами и рационом. Всю ее, как пишет издание Azow, можно условно разделить на несколько групп.
Первая — это рыба, которая живет там постоянно, как например:
- тюлька;
- камбала;
- бычок.
Ко второй группе можно отнести рыбу, которая нерестится в низовьях рек — лещ, судак, сазан, тарань.
В-третьих, это рыба, которая перемещается из Азовского в Черное море — хамса и сельдь.
Четвертая группа — это осетровые рыбы, которые нерестятся в поймах рек (проходные рыбы) — белуга, осетр, рыбец, севрюга и др.
Кроме рыбы, в Азовском море встречаются другие представители водной фауны. Например, в акватории моря обитает несколько видов креветки, а в его водах хорошо чувствуют себя медузы, которые в свое время попали в Азовское море из Черного моря через Керченский пролив.
Какая рыба Азовского моря считается самой ценной
Наибольшую ценность среди рыб Азовского моря имеют именно осетровые виды, в частности это белуга и севрюга. Также очень ценится судак. Эти рыбы являются промысловыми и имеют важное значение как для местного рыболовства, так и для экспорта.
Белуга ценится прежде всего за высококачественное мясо, которое богато витаминами группы B, E, D и микроэлементами, такими как калий, кальций, фосфор, а также за черную икру. Из-за этих качеств она находится в состоянии риска вымирания.
Севрюга занесена в Красную книгу Украины и находится под охраной Европейского Красного списка, а также занесена в списки МСОП, Бернской и Боннской конвенций, CITES. Севрюга является одним из основных источников черной икры, которая считается деликатесом и имеет высокую пищевую ценность.
Судак, который также имеет огромную промысловую ценность, благодаря своим полезным свойствам, диетическому мясу, легкости и выгодности добычи.
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