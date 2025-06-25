Водная фауна — какая рыба Азовского моря ценится больше всего

Рыба в море. Фото: Freepik

Азовское море считается одним из самых богатых рыбой районов Мирового океана. Всего в его водах водится более семидесяти видов рыб, отдельные из которых имеет очень высокую промысловую ценность.

Новини.LIVE рассказывают, какая рыба Азовского моря считается самой ценной.

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Какая рыба есть в Азовском море

В Азовском море обитают десятки видов рыбы, отличающейся происхождением, размерами и рационом. Всю ее, как пишет издание Azow, можно условно разделить на несколько групп.

Первая — это рыба, которая живет там постоянно, как например:

тюлька;

камбала;

бычок.

Ко второй группе можно отнести рыбу, которая нерестится в низовьях рек — лещ, судак, сазан, тарань.

В-третьих, это рыба, которая перемещается из Азовского в Черное море — хамса и сельдь.

Четвертая группа — это осетровые рыбы, которые нерестятся в поймах рек (проходные рыбы) — белуга, осетр, рыбец, севрюга и др.

Кроме рыбы, в Азовском море встречаются другие представители водной фауны. Например, в акватории моря обитает несколько видов креветки, а в его водах хорошо чувствуют себя медузы, которые в свое время попали в Азовское море из Черного моря через Керченский пролив.

Какая рыба Азовского моря считается самой ценной

Наибольшую ценность среди рыб Азовского моря имеют именно осетровые виды, в частности это белуга и севрюга. Также очень ценится судак. Эти рыбы являются промысловыми и имеют важное значение как для местного рыболовства, так и для экспорта.

Белуга ценится прежде всего за высококачественное мясо, которое богато витаминами группы B, E, D и микроэлементами, такими как калий, кальций, фосфор, а также за черную икру. Из-за этих качеств она находится в состоянии риска вымирания.

Севрюга занесена в Красную книгу Украины и находится под охраной Европейского Красного списка, а также занесена в списки МСОП, Бернской и Боннской конвенций, CITES. Севрюга является одним из основных источников черной икры, которая считается деликатесом и имеет высокую пищевую ценность.

Судак, который также имеет огромную промысловую ценность, благодаря своим полезным свойствам, диетическому мясу, легкости и выгодности добычи.

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