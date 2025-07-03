От самой дешевой до самой дорогой — какие цены на белую рыбу в июле 2025 года (инфографика)

Рыба на тарелке. Фото: Freepik

Белая морская рыба — продукт, который традиционно считается доступным для ежедневного рациона. Однако из-за полномасштабной войны с Россией Украине приходится импортировать большую часть морепродуктов, что влияет и на цены. Поэтому не каждый может себе позволить полакомиться полезными деликатесами.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоят популярные виды морской белой рыбы в июле.

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Кефаль

Кефаль — это одна из самых популярных видов белой морской рыбы, которая славится своим нежным вкусом и высоким содержанием полезных веществ. К тому же она едва ли не самая доступная по цене.

В столичных супермаркетах свежую охлажденную кефаль продают по 20,65 грн за 100 граммов.

Сарпа

Примерно в той же ценовой категории, что и кефаль, находится сарпа — которая имеет высокую пищевую ценность, ведь содержит много белка, витаминов группы B, цинка, железа, селена и кальция, а также является источником омега-3 жирных кислот.

Сарпу охлажденную в начале июля в магазинах можно купить по 34,90 грн за 100 граммов.

Дорадо

Третье место по стоимости, но, пожалуй, первое место по популярности среди белых рыб Средиземноморья занимает дорадо. Гурманы очень ценят эту рыбу за ее нежное, сладковатое мясо и полезные свойства.

Дорадо богата белком, витаминами А, Е и D, а также минералами, такими как цинк, фосфор, селен, магний и кальций. К тому же эта рыба содержит мало жира, что делает ее пригодной для диетического питания.

Средняя цена на свежий охлажденный дорадо в супермаркетах — 50,45 грн за 100 граммов. Одна тушка обычно весит от 300 до 600 граммов, поэтому обойдется примерно от 150 до 300 гривен.

Сибас

Сибас или лаврак считается рыбой премиум-класса, благодаря нежному, сочному мясу и высокому содержанию белка, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов. Кроме того, он имеет мало мелких костей, что делает его удобным для приготовления и употребления.

Стоимость сибаса в супермаркетах почти такая же, как и дорадо — около 50,95 грн за 100 граммов, вес тушки — 300-600 граммов. Поэтому за целую охлажденную рыбину надо отдать от 150 грн.

Дантекс

В торговле для обозначения этой рыбы чаще используют термин "зубань обычный". В общем дантекс, несмотря на свое вкусное мясо, богатое полезными микроэлементами, такими как йод, калий, кобальт, сера, фосфор и хром, не очень популярен. Причина, вероятно, в высокой цене.

За 100 граммов этой рыбы придется отдать в среднем 209,90 грн. Учитывая, что потрошеная охлажденная тушка дантекса весит обычно полтора-два килограмма, то выложить за нее придется более 3 000 грн.

Средние цены на рыбу. Графика: Новини.LIVE

Из каких стран в Украину привозят рыбу

По данным Ассоциации "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов", сейчас Украина самостоятельно обеспечивает лишь 20% национального спроса на рыбу. Ведь многие виды рыбной продукции по объективным причинам мы не можем вылавливать или выращивать в наших водоемах.

Украина импортирует рыбу и морепродукты из 60 стран мира. При этом больше всего рыбы завозится из Норвегии, Исландии и США. Далее следуют Эстония, Латвия, Испания, Канада, Великобритания, Китай, Вьетнам и Аргентина. Также в супермаркетах часто можно встретить морскую рыбу из Турции, Хорватии и Италии.

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