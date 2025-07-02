Рання, пекінська, цвітна — скільки грошей треба віддати за кілограм капусти

Прилавок з овочами на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Капуста — один із найпопулярніших овочів на столі кожної української родини. Рання білокачанна, ніжна пекінська чи поживна цвітна — кожна з них має свого поціновувача. Тож дуже важливим є цінове питання.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштують різні види капусти в українських супермаркетах.

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Рання капуста

Найнижчі ціни станом на 2 липня 2025 року пропонує мережа продовольчих гіпермаркетів "Мега Маркет" — 27,90 грн за кілограм молодої капусти. Однак це акційна пропозиція, яка діє до кінця доби.

В інших столичних супермаркетах капуста коштує так:

Metro — 25,90 грн/кг;

Сільпо — 28,50 грн/кг;

Auchan — 28,90 грн/кг;

Varus — 29,90 грн/кг;

Fruit-time — 54,20 грн/кг.

Ціни на капусту в МегаМаркеті. Фото: скриншот

Пекінська капуста

Цей вид капусти у середу, 2 липня, найдешевший в мережі Auchan — 29,90 грн/кг. В супермаркетах Varus "пекінку" продають по 39,60 грн за кілограм. Трохи дорожче ця капуста в Novus — 39,99 грн/кг. В Сільпо ціна ще вища — 42 грн за кілограм. Найдорожча пропозиція в магазинах "Мега Маркет" — 89,20 грн/кг.

Цвітна капуста

Найвигідніше сьогодні купувати цвітну капусту у Metro або Varus — в магазинах цих мереж вона коштує 69,90 грн за кілограм. Відчутно вищі ціни в супермаркетах:

Мега Маркет — 79,90 грн/кг

Сільпо — 80,00 грн/кг;

Auchan — 83,10 грн/кг;

Fruit-time — 85,90 грн/кг.

Найвища вартість капусти на початку другого місяця літа у торговельній мережі Novus — 109,90 грн/кг.

За інформацією на сайтах супермаркетів, як молоду білокачанну, так і пекінську та цвітну капусту вони завозять від українських постачальників.

Згідно з прогнозами експертів, ціни на капусту будуть знижуватися в міру надходження на ринок більшої кількості нового врожаю.

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