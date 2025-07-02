Ранняя, пекинская, цветная — сколько денег надо отдать за килограмм капусты

Прилавок с овощами на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Капуста — один из самых популярных овощей на столе каждой украинской семьи. Ранняя белокочанная, нежная пекинская или питательная цветная — каждая из них имеет своего ценителя. Поэтому очень важным является ценовой вопрос.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоят различные виды капусты в украинских супермаркетах.

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Ранняя капуста

Самые низкие цены по состоянию на 2 июля 2025 года предлагает сеть продовольственных гипермаркетов "Мега Маркет" — 27,90 грн за килограмм молодой капусты. Однако это акционное предложение, которое действует до конца суток.

В других столичных супермаркетах капуста стоит так:

Metro — 25,90 грн/кг;

Сильпо — 28,50 грн/кг;

Auchan — 28,90 грн/кг;

Varus — 29,90 грн/кг;

Fruit-time — 54,20 грн/кг.

Цены на капусту в МегаМаркете. Фото: скриншот

Пекинская капуста

Этот вид капусты в среду, 2 июля, самый дешевый в сети Auchan — 29,90 грн/кг. В супермаркетах Varus "пекинку" продают по 39,60 грн за килограмм. Немного дороже эта капуста в Novus — 39,99 грн/кг. В Сильпо цена еще выше — 42 грн за килограмм. Самое дорогое предложение в магазинах "Мега Маркет" — 89,20 грн/кг.

Цветная капуста

Выгоднее всего сегодня покупать цветную капусту в Metro или Varus — в магазинах этих сетей она стоит 69,90 грн за килограмм. Ощутимо выше цены в супермаркетах:

Мега Маркет — 79,90 грн/кг

Сильпо — 80,00 грн/кг;

Auchan — 83,10 грн/кг;

Fruit-time — 85,90 грн/кг.

Самая высокая стоимость капусты в начале второго месяца лета в торговой сети Novus — 109,90 грн/кг.

По информации на сайтах супермаркетов, как молодую белокочанную, так и пекинскую и цветную капусту они завозят от украинских поставщиков.

Согласно прогнозам экспертов, цены на капусту будут снижаться по мере поступления на рынок большего количества нового урожая.

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