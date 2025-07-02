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Главная Экономика Ранняя, пекинская, цветная — что происходит с ценами на капусту

Ранняя, пекинская, цветная — что происходит с ценами на капусту

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 14:10
Ранняя, пекинская, цветная — сколько денег надо отдать за килограмм капусты
Прилавок с овощами на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Ранняя капуста Пекинская капуста Цветная капуста

Капуста — один из самых популярных овощей на столе каждой украинской семьи. Ранняя белокочанная, нежная пекинская или питательная цветная — каждая из них имеет своего ценителя. Поэтому очень важным является ценовой вопрос.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоят различные виды капусты в украинских супермаркетах.

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Ранняя капуста

Самые низкие цены по состоянию на 2 июля 2025 года предлагает сеть продовольственных гипермаркетов "Мега Маркет" — 27,90 грн за килограмм молодой капусты. Однако это акционное предложение, которое действует до конца суток.

В других столичных супермаркетах капуста стоит так:

  • Metro — 25,90 грн/кг;
  • Сильпо — 28,50 грн/кг;
  • Auchan — 28,90 грн/кг;
  • Varus — 29,90 грн/кг;
  • Fruit-time — 54,20 грн/кг.
Цены на капусту в МегаМаркете
Цены на капусту в МегаМаркете. Фото: скриншот

Пекинская капуста

Этот вид капусты в среду, 2 июля, самый дешевый в сети Auchan — 29,90 грн/кг. В супермаркетах Varus "пекинку" продают по 39,60 грн за килограмм. Немного дороже эта капуста в Novus — 39,99 грн/кг. В Сильпо цена еще выше — 42 грн за килограмм. Самое дорогое предложение в магазинах "Мега Маркет" — 89,20 грн/кг.

Цветная капуста

Выгоднее всего сегодня покупать цветную капусту в Metro или Varus — в магазинах этих сетей она стоит 69,90 грн за килограмм. Ощутимо выше цены в супермаркетах:

  • Мега Маркет — 79,90 грн/кг
  • Сильпо — 80,00 грн/кг;
  • Auchan — 83,10 грн/кг;
  • Fruit-time — 85,90 грн/кг.

Самая высокая стоимость капусты в начале второго месяца лета в торговой сети Novus — 109,90 грн/кг.

По информации на сайтах супермаркетов, как молодую белокочанную, так и пекинскую и цветную капусту они завозят от украинских поставщиков.

Согласно прогнозам экспертов, цены на капусту будут снижаться по мере поступления на рынок большего количества нового урожая.

Ранее мы писали, сколько стоит один початок кукурузы в супермаркетах.

Также узнавайте, что происходит с ценами на сезонные фрукты и ягоды.

продукты цены цветная капуста пекинская капуста молодая капуста
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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