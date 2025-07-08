Овощной сезон — сколько стоит 1 кг кабачков в июле

Цены на кабачки — сколько надо отдать за 1 кг овоща в июле
Кабачки — один из самых популярных овощей на прилавках магазинов и рынков. Первые плоды появляются в продаже в конце весны и не теряют спрос почти до поздней осени.
Новини.LIVE исследовали, сколько стоит килограмм кабачков в разгар сезона.
Где дешевле купить кабачки в июле
Почти в каждом столичном супермаркете 8 июля 2025 года есть свежие кабачки, выращенные украинскими фермерами в открытом грунте. Однако цены на овощ существенно отличаются в зависимости от торговой сети.
Самое дешевое предложение сегодня в магазинах Novus — 19,99 грн/кг.
В других супермаркетах стоимость кабачков такая:
- Auchan — 26,80 грн/кг;
- Metro — 29,02 грн/кг;
- ЭКО маркет — 29,90 грн/кг;
- Мега Маркет — 32,90 грн/кг;
- Ultramarket — 32,90 грн/кг;
- Сильпо — 33,0 грн/кг;
- Fruit Time — 39,60 грн/кг.
Самые дорогие кабачки в магазинах национальной сети гастромаркетов Winetime. Там за килограмм этого овоща придется выложить 60 грн.
Чего ожидать от цен на кабачки
В начале лета директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко рассказывала OBOZ.UA, что даже если во время пика сбора сезонные продукты, в том числе кабачки, будут продаваться несколько дешевле, цены все равно будут оставаться высокими по сравнению с предыдущими годами. Ведь на формирование конечной стоимости влияют не только погодные условия, но и расходы на:
- энергоносители;
- защитные средства и агрохимию;
- заработную плату;
- горючее;
- антистрессанты для растений, используемых после заморозков.
У фермеров, которые посеяли кабачки, картофель и свеклу, потери оцениваются в пределах 10-20%. Хотя это не катастрофа, общая картина на рынке продуктов выглядит пессимистично.
Эти обстоятельства приведут к снижению предложения, а соответственно — к росту цен даже на традиционно доступные овощи. В частности эксперты ожидают повышения стоимости кабачков уже к осени.
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