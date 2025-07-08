Овощной сезон — сколько стоит 1 кг кабачков в июле

Кабачки на столе. Фото: Freepik.

Кабачки — один из самых популярных овощей на прилавках магазинов и рынков. Первые плоды появляются в продаже в конце весны и не теряют спрос почти до поздней осени.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоит килограмм кабачков в разгар сезона.

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Где дешевле купить кабачки в июле

Почти в каждом столичном супермаркете 8 июля 2025 года есть свежие кабачки, выращенные украинскими фермерами в открытом грунте. Однако цены на овощ существенно отличаются в зависимости от торговой сети.

Самое дешевое предложение сегодня в магазинах Novus — 19,99 грн/кг.

Цены на кабачки в Novus. Фото: скриншот



В других супермаркетах стоимость кабачков такая:

Auchan — 26,80 грн/кг;

Metro — 29,02 грн/кг;

ЭКО маркет — 29,90 грн/кг;

Мега Маркет — 32,90 грн/кг;

Ultramarket — 32,90 грн/кг;

Сильпо — 33,0 грн/кг;

Fruit Time — 39,60 грн/кг.

Самые дорогие кабачки в магазинах национальной сети гастромаркетов Winetime. Там за килограмм этого овоща придется выложить 60 грн.

Цены на кабачки в Winetime. Фото: скриншот

Чего ожидать от цен на кабачки

В начале лета директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко рассказывала OBOZ.UA, что даже если во время пика сбора сезонные продукты, в том числе кабачки, будут продаваться несколько дешевле, цены все равно будут оставаться высокими по сравнению с предыдущими годами. Ведь на формирование конечной стоимости влияют не только погодные условия, но и расходы на:

энергоносители;

защитные средства и агрохимию;

заработную плату;

горючее;

антистрессанты для растений, используемых после заморозков.

У фермеров, которые посеяли кабачки, картофель и свеклу, потери оцениваются в пределах 10-20%. Хотя это не катастрофа, общая картина на рынке продуктов выглядит пессимистично.

Эти обстоятельства приведут к снижению предложения, а соответственно — к росту цен даже на традиционно доступные овощи. В частности эксперты ожидают повышения стоимости кабачков уже к осени.

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