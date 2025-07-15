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Главная Экономика Цены на арбузы и дыни — сколько просят за один килограмм

Цены на арбузы и дыни — сколько просят за один килограмм

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 13:06
Цены на арбузы и дыни — сколько просят за 1 кг и где купить дешевле
Арбузы и дыни на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В разгар лета арбузы и дыни становятся самыми популярными продуктами среди украинцев. На полках рынков и супермаркетов уже достаточно бахчевых от отечественных аграриев. Поэтому многих интересует, сколько в этом году надо отдать денег, чтобы полакомиться любимыми сезонными продуктами.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоят арбузы и дыни в середине июля.

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Цены на арбузы

Согласно информации на сайтах столичных супермаркетов, самые низкие цены на арбузы 15 июля предлагает сеть Metro — 19,88 грн/кг.

Ціни на кавуни в Metro
Цены на арбузы в Metro. Фото: скриншот

В других супермаркетах стоимость арбузов такая:

  • ЕКО Маркет — 19,90 грн/кг;
  • Мега Маркет — 22,90 грн/кг;
  • Auchan — 22,90 грн/кг;
  • Novus — 22,99 грн/кг;
  • Сильпо — 28,50 грн/кг.

Самая высокая стоимость арбузов в супермаркетах Fruit Time, где 1 кг стоит 30,50 грн/кг.

Цены на дыни

Дыня сегодня обойдется несколько дороже, однако в магазинах можно найти бахчевые на любой вкус - и узбекские, и турецкие, и испанские сорта. Что касается наших, украинских дынь, то в середине июля самое дешевое предложение в сети ЕКО Маркет — 49,90 грн/кг. Однако это акционная цена, которая действует всего несколько дней.

Ціни на дині в ЕКО Маркет
Цены на дыни в ЕКО Маркет. Фото: скриншот

В других супермаркетах за 1 кг дыни придется выложить такие суммы:

  • Сильпо — 50,00 грн/кг;
  • Мега Маркет — 69,70 грн/кг;
  • Ultramarket — 69,70 грн/кг;
  • Novus — 74,99 грн/кг;
  • Auchan — 85,50 грн/кг;
  • Fruit Time — 85,90 грн/кг.

Будут ли дешеветь арбузы и дыни

Как пояснил в комментарии Новини.LIVE руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский, в целом пик цен на овощи и фрукты в Украине прошел в июне. Поэтому в июле стоимость этой продукции будет ниже.

"Уже начиная с июля будет постепенное притормаживание цен. Однако существенного снижения не ожидается. Негативно повлияли те заморозки, которые у нас были поздней весной. Это ухудшило урожай, особенно тех фруктов, которые у нас выращиваются, косточковых в том числе", — отметил он.

В целом же рост цен на ягоды и фрукты с мая 2024 года по май 2025 года, по словам генерального директора ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павла Коваля, состоялся более чем на 21-25%.

Он также добавил, что в июле цены на овощи и фрукты, которые уже поступают плавно на рынок, будут постепенно снижаться. Но это снижение будет небольшим.

Ранее мы писали, какие продукты в Украине подорожали больше всего.

Также узнавайте, сколько стоят кабачки в июле.

ягоды цены арбуз дыня супермаркет
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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