В Україні стартував сезон кавунів — що відбувається з цінами та де купити дешевше

Кавуни свіжі. Фото: Freepik.

Літо у розпалі, а разом із ним — сезон кавунів. Ця соковита ягода давно стала символом спекотних днів, пікніків і сімейних застіль. Тож багатьох українців цікавить, як цьогоріч б’є по кишені улюблений літній смак.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштують кавуни в торговельних мережах та де купувати їх дешевше.

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Ціни на кавуни в супермаркетах

На полицях столичних магазинів сьогодні вибір кавунів вражає — покупцям пропонують органічні, жовті, безкісточкові, довгі та навіть міні (вагою не більше 3 кг) сорти. Проте ми вирішили дізнатися, скільки коштують звичні для усіх кавуни с кісточками та соковитою червоною м’якоттю.

Тож найдешевша пропозиція сьогодні, 11 липня, діє в мережі Metro — 19,88 грн/кг.

Ціни на кавуни в Метро. Фото: скриншот

В інших супермаркетах ціни на кавуни такі:

Мега Маркет — 22,90 грн/кг;

Ultramarket — 22,90 грн/кг;

Novus — 22,99 грн/кг;

Auchan — 26,90 грн/кг;

Сільпо — 28,50 грн/кг;

Fruit Time — 28,50 грн/кг;

ЕКО маркет — 28,90 грн/кг.

Щодо вартості більш "екзотичних" сортів, то безкісточкові кавуни коштують від 52,99 грн/кг, жовті — від 69,90 грн/кг, довгі — від 64,90 грн/кг.

Коли кавуни подешевшають

Зараз, як пояснив економіст Олег Пендзин для РБК-Україна, в основному кавуни представлені імпортом, хоча вже трішки з'являються баштанові з Одещини. Але основної маси кавунів, які торік заходили з центру України, ще нема, бо були не дуже добрі погодні умови для дозрівання. Через це сезон затягнувся на 10-15 днів.

Проте, на думку експерта, починаючи з третьої декади липня, ціни почнуть падати, бо надійдуть кавуни з українських полів.

Олег Пендзин вважає, що вартість кавунів знизиться до 15-20 гривень за кілограм. Дефіциту у магазинах і на ринках не буде, адже, окрім вітчизняної, ще буде імпортна продукція.

Раніше ми писали, скільки коштує кілограм кабачків у розпал сезону.

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