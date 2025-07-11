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Головна Економіка Ціни на кавуни в Україні — скільки коштують найдешевші

Ціни на кавуни в Україні — скільки коштують найдешевші

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 11:10
В Україні стартував сезон кавунів — що відбувається з цінами та де купити дешевше
Кавуни свіжі. Фото: Freepik.

Літо у розпалі, а разом із ним — сезон кавунів. Ця соковита ягода давно стала символом спекотних днів, пікніків і сімейних застіль. Тож багатьох українців цікавить, як цьогоріч б’є по кишені улюблений літній смак.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштують кавуни в торговельних мережах та де купувати їх дешевше. 

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Ціни на кавуни в супермаркетах

На полицях столичних магазинів сьогодні вибір кавунів вражає — покупцям пропонують органічні, жовті, безкісточкові, довгі та навіть міні (вагою не більше 3 кг) сорти. Проте ми вирішили дізнатися, скільки коштують звичні для усіх кавуни с кісточками та соковитою червоною м’якоттю. 

Тож найдешевша пропозиція сьогодні, 11 липня, діє в мережі Metro — 19,88 грн/кг.

Ціни на кавуни
Ціни на кавуни в Метро. Фото: скриншот

В інших супермаркетах ціни на кавуни такі:

  • Мега Маркет — 22,90 грн/кг;
  • Ultramarket — 22,90 грн/кг;
  • Novus — 22,99 грн/кг;
  • Auchan — 26,90 грн/кг; 
  • Сільпо — 28,50 грн/кг;
  • Fruit Time — 28,50 грн/кг;
  • ЕКО маркет — 28,90 грн/кг.

Щодо вартості більш "екзотичних" сортів, то безкісточкові кавуни коштують від 52,99 грн/кг, жовті — від 69,90 грн/кг, довгі — від 64,90 грн/кг.

Коли кавуни подешевшають

Зараз, як пояснив економіст Олег Пендзин для РБК-Україна, в основному кавуни представлені імпортом, хоча вже трішки з'являються баштанові з Одещини. Але основної маси кавунів, які торік заходили з центру України, ще нема, бо були не дуже добрі погодні умови для дозрівання. Через це сезон затягнувся на 10-15 днів.

Проте, на думку експерта, починаючи з третьої декади липня, ціни почнуть падати, бо надійдуть кавуни з українських полів.

Олег Пендзин вважає, що вартість кавунів знизиться до 15-20 гривень за кілограм. Дефіциту у магазинах і на ринках не буде, адже, окрім вітчизняної, ще буде імпортна продукція.

Раніше ми писали, скільки коштує кілограм кабачків у розпал сезону.

Також дізнавайтеся, який продукт найбільше подорожчав в Україні.

ціни в Україні ягоди ціни кавун баштанні культури
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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