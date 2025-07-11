В Україні стартував сезон кавунів — що відбувається з цінами та де купити дешевше

Ціни на кавуни в Україні — скільки коштують найдешевші
Літо у розпалі, а разом із ним — сезон кавунів. Ця соковита ягода давно стала символом спекотних днів, пікніків і сімейних застіль. Тож багатьох українців цікавить, як цьогоріч б’є по кишені улюблений літній смак.
Новини.LIVE дослідили, скільки коштують кавуни в торговельних мережах та де купувати їх дешевше.
Ціни на кавуни в супермаркетах
На полицях столичних магазинів сьогодні вибір кавунів вражає — покупцям пропонують органічні, жовті, безкісточкові, довгі та навіть міні (вагою не більше 3 кг) сорти. Проте ми вирішили дізнатися, скільки коштують звичні для усіх кавуни с кісточками та соковитою червоною м’якоттю.
Тож найдешевша пропозиція сьогодні, 11 липня, діє в мережі Metro — 19,88 грн/кг.
В інших супермаркетах ціни на кавуни такі:
- Мега Маркет — 22,90 грн/кг;
- Ultramarket — 22,90 грн/кг;
- Novus — 22,99 грн/кг;
- Auchan — 26,90 грн/кг;
- Сільпо — 28,50 грн/кг;
- Fruit Time — 28,50 грн/кг;
- ЕКО маркет — 28,90 грн/кг.
Щодо вартості більш "екзотичних" сортів, то безкісточкові кавуни коштують від 52,99 грн/кг, жовті — від 69,90 грн/кг, довгі — від 64,90 грн/кг.
Коли кавуни подешевшають
Зараз, як пояснив економіст Олег Пендзин для РБК-Україна, в основному кавуни представлені імпортом, хоча вже трішки з'являються баштанові з Одещини. Але основної маси кавунів, які торік заходили з центру України, ще нема, бо були не дуже добрі погодні умови для дозрівання. Через це сезон затягнувся на 10-15 днів.
Проте, на думку експерта, починаючи з третьої декади липня, ціни почнуть падати, бо надійдуть кавуни з українських полів.
Олег Пендзин вважає, що вартість кавунів знизиться до 15-20 гривень за кілограм. Дефіциту у магазинах і на ринках не буде, адже, окрім вітчизняної, ще буде імпортна продукція.
Раніше ми писали, скільки коштує кілограм кабачків у розпал сезону.
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