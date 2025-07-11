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Главная Экономика Цены на арбузы в Украине — сколько стоят самые дешевые

Цены на арбузы в Украине — сколько стоят самые дешевые

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 11:10
В Украине стартовал сезон арбузов - что происходит с ценами и где купить дешевле
Арбузы свежие. Фото: Freepik.

Лето в разгаре, а вместе с ним — сезон арбузов. Эта сочная ягода давно стала символом жарких дней, пикников и семейных застолий. Поэтому многих украинцев интересует, как в этом году бьет по карману любимый летний вкус.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоят арбузы в торговых сетях и где покупать их дешевле.

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Цены на арбузы в супермаркетах

На полках столичных магазинов сегодня выбор арбузов впечатляет — покупателям предлагают органические, желтые, бескосточковые, длинные и даже мини (весом не более 3 кг) сорта. Однако мы решили узнать, сколько стоят привычные для всех арбузы с косточками и сочной красной мякотью.

Поэтому самое дешевое предложение сегодня, 11 июля, действует в сети Metro — 19,88 грн/кг.

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Цены на арбузы в Метро. Фото: скриншот

В других супермаркетах цены на арбузы такие:

  • Мега Маркет — 22,90 грн/кг;
  • Ultramarket — 22,90 грн/кг;
  • Novus — 22,99 грн/кг;
  • Auchan — 26,90 грн/кг;
  • Сильпо — 28,50 грн/кг;
  • Fruit Time — 28,50 грн/кг;
  • ЭКО маркет — 28,90 грн/кг.

Относительно стоимости более "экзотических" сортов, то бескосточковые арбузы стоят от 52,99 грн/кг, желтые — от 69,90 грн/кг, длинные — от 64,90 грн/кг.

Когда арбузы подешевеют

Сейчас, как пояснил экономист Олег Пендзин для РБК-Украина, в основном арбузы представлены импортом, хоть уже немного появляются бахчевые из Одесской области. Но основной массы арбузов, которые в прошлом году заходили из центра Украины, еще нет, потому что были не очень хорошие погодные условия для созревания. Из-за этого сезон затянулся на 10-15 дней.

Однако, по мнению эксперта, начиная с третьей декады июля, цены начнут падать, потому что поступят арбузы с украинских полей.

Олег Пендзин считает, что стоимость арбузов снизится до 15-20 гривен за килограмм. Дефицита в магазинах и на рынках не будет, ведь, кроме отечественной, еще будет импортная продукция.

Ранее мы писали, сколько стоит килограмм кабачков в разгар сезона.

Также узнавайте, какой продукт больше всего подорожал в Украине.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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