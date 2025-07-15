Цены на продукты в Украине — что подорожало больше всего и чего ждать дальше

Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине наблюдается существенный рост цен на продукты питания, что вызвано как внутренними, так и внешними экономическими факторами. Подорожание коснулось и базовых товаров ежедневного потребления, и сезонной продукции.

Новини.LIVE выясняли, какие продукты больше всего взлетели в цене и чего ждать дальше.

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Лидером по росту стоимости, как свидетельствуют данные Госстата, стали яблоки. В прошлом году в июне килограмм этих едва ли не самых популярных фруктов стоил в среднем 26,90 грн. А уже в июне 2025-го украинцам приходилось отдавать за яблоки на 195,5% больше — 79,50 грн/кг.

На втором месте по подорожанию оказалась капуста белокочанная — 11,30 грн/кг она стоила в июне 2024-го, а уже через год цена выросла на 150,3%, до 28,20 грн/кг.

Замыкает тройку лидеров продуктов, которые больше всего прибавили в стоимости, морковь, которая за год — с июня 2024-го — подорожала на 67%, с 29,80 грн/кг до 49,70 грн/кг.

Также в десятку продуктов, которые больше всего подорожали за год, вошли:

Яйца — прибавили в цене 62,7%. В июне 2024-го десяток стоил 33 грн, а уже через год — 53,60 грн.

Крупы ячневые — средняя стоимость выросла за год на 47%, с 15,60 грн/кг до 23 грн/кг.

Оля подсолнечная — подорожала на 37,2%. В прошлом году в июне литр стоил в среднем 58,80 грн, а в этот же период 2025-го — 80,60 грн.

Мука пшеничная — средняя цена за год выросла на 36,1%, с 16 грн до 21,70 грн за килограмм.

Свекла — подорожала на 36,1%. В прошлом году в июне за килограмм овоща надо было отдать 32,90 грн, а в июне 2025-го — 44,80 грн.

Филе куриное — лидер по подорожанию среди мясных продуктов, который с июня 2024-го по июнь 2025-го прибавил в цене 35,8% (с 158,0 грн/кг до 214,60 грн/кг).

Свинина — это вид мяса подорожал на 35,5% в годовом измерении. В прошлом году в июне свинина стоила в среднем 175,90 грн/кг, а уже в июне 2025-го — 238,40 грн/кг.

Как выросли цены на продукты. Графика: Новини.LIVE

Чего ожидать от цен на овощи и фрукты

Руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский в комментарии журналисту Новини.LIVE рассказал, что эта группа пищевых продуктов будет постепенно дешеветь.

"Уже начиная с июля будет постепенное притормаживание цен. Однако существенного снижения не ожидается. Негативно повлияли те заморозки, которые у нас были поздней весной. Это ухудшило урожай, особенно тех фруктов, которые у нас выращиваются, косточковых в том числе", — отметил эксперт.

Он пояснил, что высокие цены на фрукты и овощи, которые украинцы могли наблюдать в этом году в июне, кроме как неурожаем, были обусловлены также подорожанием электроэнергии и курсовыми колебаниями валют.

Будут ли дорожать подсолнечное масло и мука

Что касается подсолнечного масла, то, по словам генерального директора ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павла Коваля, украинские аграрии, несмотря на неблагоприятные погодные условия весной, все же смогли засеять достаточно гектаров подсолнечника, чтобы насытить внутренний рынок маслом и иметь достаточно продукции на экспорт.

"По состоянию на сейчас есть под пять миллионов гектаров посевов подсолнечника. Именно этой культурой некоторые фермеры пересевали поля, которые пострадали от заморозков. Поэтому ни сейчас, ни в августе существенных колебаний цены на подсолнечное масло не будет. Возможно, будет несущественное подорожание. Но дефицита масла точно не будет", — пояснил он.

Хороший урожай пшеницы, по мнению Павла Коваля, будет означать, что цены в Украине на хлеб и изделия из муки практически не изменятся, однако и не снизятся. Потому что, кроме зерна, на стоимость этой продукции будет влиять ряд других факторов.

Какими будут цены на мясо и яйца

Цены на мясо, отметил руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский, снижаться не будут из-за подорожания комбикормов и себестоимости производства. Они останутся на традиционно высоком уровне.

А вот по ценам на яйца прогнозы несколько иные. Генеральный директор ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павел Коваль считает, что в июле цены на них стабилизируются на июньском уровне. В дальнейшем все будет зависеть от урожая кукурузы. Если он будет хорошим, то существенного роста стоимости яиц ожидать не стоит.

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