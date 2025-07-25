Курячі яйця під прицілом — що відбувається з цінами в супермаркетах України

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети не поспішають переписувати ціни на курячі яйця попри очікування споживачів. В деяких закладах навіть підняли вартість на фасований продукт. Ми перевірили, що сталося з ціновими показниками в різних популярних магазинах і дізналися, куди українцям вигідніше йти за затребуваним товаром.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує найдешевша упаковка курячих яєць у супермаркетах.

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Ціни на яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 70,30-73,53 грн. Щоб економити кошти на товарі, який швидко зникає з холодильника, рекомендується моніторити знижки в супермаркетах або купувати поштучні яйця. Так не доведеться переплачувати за бренд і картонну коробку.

Ціни в супермаркетах відрізняються залежно від категорії яєць і торгової марки. Мінімально можна придбати упакований продукт за 53,80 грн (Варус). Найбільше доведеться витратити відвідувачам МегаМаркету — там вартість упаковки починається від 67,40 грн. Ми дізналися, куди українцям варто піти для максимальної економії коштів.

Вартість яєць у різних супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують поштучні яйця

Набагато вигідніше закуповуватися нефасованим товаром, який продають у відкритих лотках. Станом на 25 липня, згідно з інформацією на сайтах онлайн-магазинів, українці можуть витратити такі суми на поштучні курячі яйця:

Варус — 3,99 грн/шт.;

Ашан — 4,90 грн/шт.;

Фора — 4,97 грн/шт.;

Новус — 4,99 грн/шт.;

МегаМаркет — 5,70 грн/шт.

Виходить, клієнти Варусу заплатять всього 39,90 грн за десяток яєць, що менше на 13,90 грн, ніж у випадку купівлі найдешевшої упаковки. Це дуже вигідно, особливо для споживачів, які регулярно скуповують продукт і часто використовують його для приготування страв.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні дещо подешевшали помідори в супермаркетах. Мінімальна ціна станом на 25 липня становить 62,89 грн/кг (в АТБ зі знижкою 17%). Вартість затребуваного сезонного продукту доходить до 200 грн/кг у Варусі, хоча це не максимальний показник.

Також ми писали, що внаслідок спеки та надлишку пропозиції на ринку оптова вартість кавунів впала до 5-14 грн/кг. Це найнижчі ціни за кілька років. Станом на кінець липня 2025-го в супермаркетах кілограм продукту коштує від 17,90 до 20 грн.