Куриные яйца под прицелом — что происходит с ценами в супермаркетах Украины

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты не спешат переписывать цены на куриные яйца несмотря на ожидания потребителей. В некоторых заведениях даже подняли стоимость на фасованный продукт. Мы проверили, что произошло с ценовыми показателями в разных популярных магазинах и узнали, куда украинцам выгоднее идти за востребованным товаром.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит самая дешевая упаковка куриных яиц в супермаркетах.

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Цены на яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 70,30-73,53 грн. Чтобы экономить деньги на товаре, который быстро исчезает из холодильника, рекомендуется мониторить скидки в супермаркетах или покупать поштучные яйца. Так не придется переплачивать за бренд и картонную коробку.

Цены в супермаркетах отличаются в зависимости от категории яиц и торговой марки. Минимально можно приобрести упакованный продукт за 53,80 грн (Варус). Больше всего придется потратить посетителям МегаМаркета — там стоимость упаковки начинается от 67,40 грн. Мы узнали, куда украинцам стоит пойти для максимальной экономии средств.

Стоимость яиц в разных супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоят поштучные яйца

Гораздо выгоднее закупаться нефасованным товаром, который продают в открытых лотках. По состоянию на 25 июля, согласно информации на сайтах онлайн-магазинов, украинцы могут потратить такие суммы на поштучные куриные яйца:

Варус — 3,99 грн/шт;

Ашан — 4,90 грн/шт;

Фора — 4,97 грн/шт;

Новус — 4,99 грн/шт;

МегаМаркет — 5,70 грн/шт.

Получается, клиенты Варуса заплатят всего 39,90 грн за десяток яиц, что меньше на 13,90 грн, чем в случае покупки самой дешевой упаковки. Это очень выгодно, особенно для потребителей, которые регулярно скупают продукт и часто используют его для приготовления блюд.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине немного подешевели помидоры в супермаркетах. Минимальная цена по состоянию на 25 июля составляет 62,89 грн/кг (в АТБ со скидкой 17%). Стоимость востребованного сезонного продукта доходит до 200 грн/кг в Варусе, хотя это не максимальный показатель.

Также мы писали, что вследствие жары и избытка предложения на рынке оптовая стоимость арбузов упала до 5-14 грн/кг. Это самые низкие цены за несколько лет. По состоянию на конец июля 2025-го в супермаркетах килограмм продукта стоит от 17,90 до 20 грн.