Ціни на яйця в АТБ пішли вгору — що відбувається в супермаркетах України (фото)

АТБ в Києві. Фото: Новини.LIVE

В деяких супермаркетах переписали ціни на курячі яйця. Проте показники змінилися у бік дорожчання, а не навпаки. Поштучний продукт в АТБ став менш вигідним, оскільки скоротилася різниця у вартості за десяток яєць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України.

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Скільки коштують яйця в липні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 70,30-73,53 грн. Спостерігається незначне подорожчання, оскільки на початку липня 2025 року нижня межа становила 65 грн, тобто різниця — понад 5 грн.

Це відобразилося на вартості поштучних яєць в АТБ. 9 липня мережа супермаркетів продавала нефасований продукт у відкритих картонних лотках по 4,63 грн/шт., а вже 22 липня ціна піднялася до 4,97 грн/шт. Десяток обійдеться українцям у 49,70 грн.

Вартість поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ми також дізналися, за скільки віддають найдешевшу упаковку курячих яєць в різних популярних магазинах України:

Варус — 53,80 грн;

АТБ — 59,90 грн;

Фора — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 59,19 грн;

Ашан — 60,80 грн;

Метро — 66,46 грн;

МегаМаркет — 67,40 грн.

В деяких супермаркетах пропонують споживачам знижки на продукт. У Варусі роблять уцінку товарів (-50%), термін придатності яких добігає кінця. Плюс там віддають поштучні яйця значно дешевше, ніж в АТБ — по 3,99 грн/шт.

Чого очікувати від цін на яйця

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн з’ясувала в експерта Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, що буде з вартістю курячих яєць в Україні найближчим часом. За словами фахівця, в липні показники зафіксуються на рівні червня, а відчутного здешевлення або дорожчання не буде.

"Сьогодні загальна динаміка демонструє сповільнення зростання вартості продукту. Ми точно не побачимо дорожчання яєць до 120-150 гривень. На кілька гривень можливе зниження ціни найближчим часом", — констатував Пендзин.

Він нагадав споживачам, що вартість яєць формується ціною на комбікорм — це близько 70%. В його основі лежить кукурудза, тому необхідно зачекати врожаю і подивитися, що буде з вартістю кормів. Ближче до листопада стане зрозуміло, чи подорожчають курячі яйця для українців.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, закупівельні ціни на яблука залишаються на високому рівні, хоча вже почався збір цьогорічного врожаю. Така тенденція пов’язана з великими обсягами імпортної продукції в супермаркетах і купівельною поведінкою споживачів.

Також ми писали, що відвідувачам АТБ запропонували знижки до 50% на затребувані продукти харчування. Українці можуть економити на улюблених товарах, зокрема солодощах, морозиві, ковбасних виробах, делікатесах, консервах тощо.