Ціни на яйця падати не будуть — де українцям знайти бюджетний продукт у липні

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети України не поспішають переписувати ціни на курячі яйця. В липні вартість затребуваного продукту зафіксувалася на рівні 65 грн у середньому. Натомість деякі мережі встановили знижки, аби стимулювати продажі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть купити яйця дешевше.

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Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 64,80-73,53 грн. Дешевше можна взяти продукт в АТБ, де найнижча ціна — 59,90 грн. На кілька копійок дорожче продають упаковку в Сільпо — 59,99 грн за курячі яйця другої категорії.

Ще більше зекономити вийде у відвідувачів Варусу. Найдешевша упаковка обійдеться у 53,80 грн, а якщо зупинити вибір на нефасованому продукті, то за десяток яєць доведеться віддати всього 39,90 грн. Плюс у супермаркеті регулярно встановлюють знижку 50% на товари, в яких термін придатності добігає кінця.

У Новусі також продають поштучні яйця — 4,89 грн/шт. Десяток коштуватиме 48,90 грн, що значно дешевше середньої ціни упаковки по Україні. Знижки на рівні 8-16% запропонували в Ашані. Натомість у Форі віддають нефасований продукт категорії С1/С0 за 4,69 грн/шт. А найдешевша упаковка коштує 59,90 грн (-10%).

Ціни на яйця у Варусі. Фото: скриншот

Чого очікувати від цін на курячі яйця

За інформацією Державної служби статистики, яйця виросли в ціні на 62,7%. У червні 2024 року десяток коштував орієнтовно 33 грн, а вже цьогоріч — близько 53,60 грн. Водночас українцям не варто хвилюватися за подальше планомірне дорожчання продукту.

"Якщо говорити про яйце столове куряче, то ціна в липні стабілізується десь на червневому рівні, і будемо чекати врожай кукурудзи. Якщо він буде хорошим, то суттєвого зростання цін на яйця не станеться", — зауважив генеральний директор ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павло Коваль.

Падіння вартості, швидше за все, не відбудеться. На показники в супермаркетах впливають різні чинники, зокрема собівартість виробництва, загальна інфляція тощо. Навіть поява на полицях місцевого фермерського товару не допоможе цінниках поповзти вниз.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в одному з популярних супермаркетів України встановили знижки до 50% на затребувані продукти харчування. Споживачі можуть придбати морозиво, шоколад, ковбасні вироби, снеки, грінки тощо буквально за пів ціни.

Також ми писали, що відбувається в магазинах з цінами на кавуни та дині. Станом на 15 липня найдешевші кавуни продавали в Metro — 19,88 грн/кг, а найдорожчі — у Fruit Time по 30,50 грн/кг. Українські дині коштували від 49,90 грн/кг, але ціна акційна і тимчасова.