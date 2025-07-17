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Главная Экономика Украинцам предложили скидки на яйца — где найти дешевле

Украинцам предложили скидки на яйца — где найти дешевле

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 17:12
Цены на яйца падать не будут — где украинцам найти бюджетный продукт в июле
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты Украины не спешат переписывать цены на куриные яйца. В июле стоимость востребованного продукта зафиксировалась на уровне 65 грн в среднем. Зато некоторые сети установили скидки, чтобы стимулировать продажи.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут купить яйца дешевле.

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Где найти бюджетные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 64,80-73,53 грн. Дешевле можно взять продукт в АТБ, где самая низкая цена — 59,90 грн. На несколько копеек дороже продают упаковку в Сільпо — 59,99 грн за куриные яйца второй категории.

Еще больше сэкономить получится у посетителей Варуса. Самая дешевая упаковка обойдется в 53,80 грн, а если остановить выбор на нефасованном продукте, то за десяток яиц придется отдать всего 39,90 грн. Плюс в супермаркете регулярно устанавливают скидку 50% на товары, у которых срок годности подходит к концу.

В Новусе тоже продают поштучные яйца — 4,89 грн/шт. Десяток будет стоить 48,90 грн, что значительно дешевле средней цены упаковки по Украине. Скидки на уровне 8-16% предложили в Ашане. Зато в Форе отдают нефасованный продукт категории С1/С0 за 4,69 грн/шт. А самая дешевая упаковка стоит 59,90 грн (-10%).

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Цены на яйца в Варусе. Фото: скриншот

Чего ожидать от цен на куриные яйца

По информации Государственной службы статистики, яйца выросли в цене на 62,7%. В июне 2024 года десяток стоил ориентировочно 33 грн, а уже в этом году — около 53,60 грн. Однако украинцам не стоит волноваться за дальнейшее планомерное подорожание продукта.

"Если говорить о яйце столовом курином, то цена в июле стабилизируется где-то на июньском уровне, и будем ждать урожай кукурузы. Если он будет хорошим, то существенного роста цен на яйца не произойдет", — отметил генеральный директор ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павел Коваль.

Падения стоимости, скорее всего, не будет. На показатели в супермаркетах влияют различные факторы, в частности себестоимость производства, общая инфляция и др. Даже появление на полках местного фермерского товара не поможет ценникам поползти вниз.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в одном из популярных супермаркетов Украины установили скидки до 50% на востребованные продукты питания. Потребители могут купить мороженое, шоколад, колбасные изделия, снеки, гренки и т.д. буквально за пол цены.

Также мы писали, что происходит в магазинах с ценами на арбузы и дыни. По состоянию на 15 июля самые дешевые арбузы продавали в Metro — 19,88 грн/кг, а самые дорогие — в Fruit Time по 30,50 грн/кг. Украинские дыни стоили от 49,90 грн/кг, но цена акционная и временная.

товары яйца супермаркет цены на продукты скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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