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Головна Економіка Знижки на продукти до 50% — на чому можна заощадити пів бюджету

Знижки на продукти до 50% — на чому можна заощадити пів бюджету

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 17:12
В АТБ вдвічі знизили ціни на деякі продукти — що віддають з великими знижками
Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

За рік деякі продукти харчування додали в ціні майже 200%. Але українці можуть економити завдяки акційним пропозиціям і знижкам у супермаркетах. Великий асортимент товарів за зниженою вартістю представили в АТБ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти вдасться купити в АТБ зі знижкою до 50%.

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Великі знижки в АТБ

Станом на 16 липня 2025 року відвідувачі супермаркету можуть придбати безліч затребуваних продуктів харчування дешевше. Наприклад, діє знижка 50% на різні види морозива — замість 35,50 грн потрібно віддати лише 17,50 грн. На 43% менше вдасться заплатити за шоколад з улюбленою начинкою — 38,50 грн замість 67,90 грн.

Асортимент акційних товарів включає алкогольні напої, ковбасні вироби, каву, овочі/фрукти, заморожену продукцію, консерви, снеки і багато іншого. В середу, 16 липня, діють знижені ціни на такі вироби:

  • пиво — 50,90 грн замість 89,50 грн (-43%);
  • крекер з начинкою — 39,50 грн замість 68,70 грн (-42%);
  • ковбаса -- 78,90 грн замість 132,90 грн (-40%);
  • чипси хвилясті зі смаком лисичок — 38,50 грн замість 64,40 грн (-40%);
  • грінки житньо-пшеничні — 23,90 грн замість 39,90 грн (-40%).
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    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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  • Знижки на продукти до 50% — на чому можна заощадити пів бюджету - фото 1
  • Знижки на продукти до 50% — на чому можна заощадити пів бюджету - фото 2
  • Знижки на продукти до 50% — на чому можна заощадити пів бюджету - фото 3
  • Знижки на продукти до 50% — на чому можна заощадити пів бюджету - фото 4

Знижки не обійшли стороною овочі та фрукти. Зокрема рожеві томати коштують на 15% дешевше — 79,89 грн/кг замість 94,89 грн, а грейпфрут віддають зі знижкою 20% — 75,95 грн/кг замість 95,95 грн. Плюс в АТБ знизили ціни (-20%) на м'ясо курчат-бройлерів: крила коштують 87,99 грн/кг замість 110,35 грн, а гомілки — 86,39 грн/кг замість 107,99 грн.

Що буде з цінами на продукти в липні

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ефірі Ранок.LIVE, чого очікувати українцям від вартості продуктів харчування найближчим часом. За твердженнями фахівця, липень принесе здешевлення деяких позицій у супермаркетах з огляду на сезонний фактор.

"Продовольчий кошик подорожчав на 23% за рік, що є великим показником. Інфляція в червні становила 14,3% у річному вимірі. Хоча влітку ціни традиційно знижуються, оскільки з’являються овочі з відкритого ґрунту. Вересень також принесе здешевлення порівняно з аналогічним періодом 2024 року", — констатував Пендзин.

Це стане реальністю в разі відсутності несприятливих погодних умов, зокрема аномальної спеки чи шквальних вітрів. Адже цінові показники в магазинах залежать від результатів збору врожаю. За попередніми прогнозами Української зернової асоціації, у 2025 році буде на 7-8% більше врожаю зерна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в середині липня 2025 року найдешевші кавуни продають у мережі супермаркетів Metro (19,88 грн/кг), найдорожчі — у Fruit Time (30,50 грн/кг). Ціни в інших закладах коливаються від 19,90 до 28,50 грн/кг.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України. Вартість стабілізувалася на рівні 65-70 грн за упаковку, хоча в деяких магазинах можна знайти товар дешевше. Плюс споживачам вдається економити на поштучних яйцях.

товари АТБ супермаркет ціни на продукти знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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