Ціни на продукти в липні 2025 року — які виклики чекають українців найближчим часом

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні злетіли ціни на затребувані продукти харчування. Лідером за зростанням вартості в червні стали яблука — відбулося подорожчання на 195,5% у річному вимірі. Схожа ситуація фіксується з овочами — капустою і морквою. Постає питання, що буде з цінами в липні 2025 року і чи дочекаються українці здешевлення.

Про це розповів експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі Ранок.LIVE.

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Коли чекати падіння цін на продукти

Згідно з Держстатом, найбільше за рік подорожчали яблука, білокачанна капуста, морква, курячі яйця, соняшникова олія, ячні крупи, пшеничне борошно, буряк, куряче філе та свинина. Причиною став поганий врожай 2024 року, коли українці зібрали на 30% менше картоплі та на 10 млн тонн менше зернових.

"Дуже показовий приклад: ми, як правило, бачимо першу імпортну картоплю на полицях супермаркетів на початку квітня (з Ізраїлю та Єгипту). Але у 2024-му перший імпорт був у листопаді — з Литви, Польщі та навіть Іспанії. Були величезні проблеми з яблуками, іншими фруктами вітчизняного виробництва", — зауважив експерт.

Тоді громадяни швидко з’їли запаси, що змусило перейти на імпортну продукцію. А цінова різниця досить відчутна. За словами Пендзина, продовольчий кошик подорожчав на 23% за рік, що є великим показником. Інфляція в червні становила 14,3% у річному вимірі. Хоча влітку ціни традиційно знижуються, оскільки з’являються овочі з відкритого ґрунту.

На думку спікера, в липні українці відчують зниження вартості деяких популярних продуктів. Вересень також принесе здешевлення порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Звісно, за умови відсутності аномальної спеки чи незадовільних погодних умов.

Дефіцит робочий рук

Ще одна причина різкого зростання показників у супермаркетах — немає фермерів для збору врожаю. Чимало українців виїхали за кордон, багатьох мобілізували. Як результат — доводиться підвищувати зарплати працівникам, аби вони не звільнялися в пошуках кращих умов. Іншими словами, на ціни впливає зміна собівартості вирощування.

"Це називається виснаженням економіки. Війна зменшує не тільки матеріальні ресурси, але й людські. Є дані, що для відновлення економіки потрібно кожен рік завозити до України 350 000 трудових мігрантів. На Закарпатті вже функціонує підприємство, де понад 100 працівників з Бангладеш", — констатував Олег Пендзин.

Він додав, що цінові коливання залежатимуть від успішного збору врожаю. За попередніми прогнозами Української зернової асоціації, цьогоріч буде на 7-8% більше врожаю зерна. Тому й для інших видів продовольства ситуація покращиться. Вартість споживчого кошика, на думку експерта, сильно не зросте.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Державна служба статистики повідомила про зростання цін на продукти харчування. За червень подорожчання у річному вимірі становило 14,3%. Продуктова інфляція пришвидшилася до 23,2%, а найбільше за рік зрослі ціни на фрукти та овочі.

Також ми писали, що відбувається з цінами на кавун в Україні станом на середину липня 2025 року. Найнижчу вартість зафіксували в мережі супермаркетів Metro — 19,88 грн/кг. Найдорожче купувати популярний продукт у Сільпо — 28,50 грн/кг.