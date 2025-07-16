Цены на продукты в июле 2025 году — какие вызовы ждут украинцев в ближайшее время

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине взлетели цены на востребованные продукты питания. Лидером по росту стоимости в июне стали яблоки — произошло подорожание на 195,5% в годовом измерении. Похожая ситуация фиксируется с овощами — капустой и морковью. Возникает вопрос, что будет с ценами в июле 2025 года и дождутся ли украинцы удешевления.

Об этом рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Ранок.LIVE.

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Когда ждать падения цен на продукты

Согласно Госстату, больше всего за год подорожали яблоки, белокочанная капуста, морковь, куриные яйца, подсолнечное масло, ячневые крупы, пшеничная мука, свекла, куриное филе и свинина. Причиной стал плохой урожай 2024 года, когда украинцы собрали на 30% меньше картофеля и на 10 млн тонн меньше зерновых.

"Очень показательный пример: мы, как правило, видим первый импортный картофель на полках супермаркетов в начале апреля (из Израиля и Египта). Но в 2024 году первый импорт был в ноябре — из Литвы, Польши и даже Испании. Были огромные проблемы с яблоками, другими фруктами отечественного производства", — отметил эксперт.

Тогда граждане быстро съели запасы, что заставило перейти на импортную продукцию. А ценовая разница достаточно ощутима. По словам Пендзина, продовольственная корзинка подорожала на 23% за год, что является большим показателем. Инфляция в июне составила 14,3% в годовом измерении. Хотя летом цены традиционно снижаются, поскольку появляются овощи из открытого грунта.

По мнению спикера, в июле украинцы почувствуют снижение стоимости некоторых популярных продуктов. Сентябрь тоже принесет удешевление по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Конечно, при условии отсутствия аномальной жары или неудовлетворительных погодных условий.

Дефицит рабочих рук

Еще одна причина резкого поднятия показателей в супермаркетах — нет фермеров для сбора урожая. Многие украинцы выехали за границу, многих мобилизовали. Как результат — приходится поднимать зарплаты сотрудникам, дабы они не увольнялись в поисках лучших условий. Иными словами, на цены влияет изменение себестоимости выращивания.

"Это называется истощение экономики. Война уменьшает не только материальные ресурсы, но и человеческие. Есть данные, что для восстановления экономики нужно каждый год завозить в Украину 350 000 трудовых мигрантов. На Закарпатье уже функционирует предприятие, где более 100 сотрудников из Бангладеш", — констатировал Олег Пендзин.

Он добавил, что ценовые колебания будут зависеть от успешного сбора урожая. По предварительным прогнозам Украинской зерновой ассоциации, в этом году будет на 7-8% больше урожая зерна. Поэтому и для других видов продовольствия ситуация улучшится. Стоимость потребительской корзины, по мнению эксперта, сильно не вырастет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Государственная служба статистики сообщила о росте цен на продукты питания. За июнь подорожание в годовом измерении составило 14,3%. Продуктовая инфляция ускорилась до 23,2%, а больше всего за год выросли в цене фрукты и овощи.

Также мы писали, что происходит с ценами на арбуз в Украине по состоянию на середину июля 2025 года. Самую низкую стоимость зафиксировали в сети супермаркетов Metro — 19,88 грн/кг. Дороже всего покупать популярный продукт в Сільпо — 28,50 грн/кг.