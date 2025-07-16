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Главная Экономика Скидки на продукты до 50% — на чем можно сэкономить полбюджета

Скидки на продукты до 50% — на чем можно сэкономить полбюджета

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 17:12
В АТБ вдвое снизили цены на некоторые продукты — что отдают с большими скидками
Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

За год некоторые продукты питания прибавили в цене почти 200%. Но украинцы могут экономить благодаря акционным предложениям и скидкам в супермаркетах. Большой ассортимент товаров по сниженной стоимости представили в АТБ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты удастся купить в АТБ со скидкой до 50%.

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Большие скидки в АТБ

По состоянию на 16 июля 2025 года посетители супермаркета могут приобрести множество востребованных продуктов питания дешевле. Например, действует скидка 50% на разные виды мороженого — вместо 35,50 грн нужно отдать лишь 17,50 грн. На 43% меньше удастся заплатить за шоколад с любимой начинкой — 38,50 грн вместо 67,90 грн.

Ассортимент акционных товаров включает алкогольные напитки, колбасные изделия, кофе, овощи/фрукты, замороженную продукцию, консервы, снеки и многое другое. В среду, 16 июля, действуют сниженные цены на такие изделия:

  • пиво — 50,90 грн вместо 89,50 грн (-43%);
  • крекер с начинкой — 39,50 грн вместо 68,70 грн (-42%);
  • колбаса — 78,90 грн вместо 132,90 грн (-40%);
  • чипсы волнистые со вкусом лисичек — 38,50 грн вместо 64,40 грн (-40%);
  • гренки ржано-пшеничные — 23,90 грн вместо 39,90 грн (-40%).
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    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
  • Скидки на продукты до 50% — на чем можно сэкономить полбюджета - фото 2
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
  • Скидки на продукты до 50% — на чем можно сэкономить полбюджета - фото 3
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
  • Скидки на продукты до 50% — на чем можно сэкономить полбюджета - фото 4
    Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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  • Скидки на продукты до 50% — на чем можно сэкономить полбюджета - фото 1
  • Скидки на продукты до 50% — на чем можно сэкономить полбюджета - фото 2
  • Скидки на продукты до 50% — на чем можно сэкономить полбюджета - фото 3
  • Скидки на продукты до 50% — на чем можно сэкономить полбюджета - фото 4

Скидки не обошли стороной овощи и фрукты. В частности розовые томаты стоят на 15% дешевле — 79,89 грн/кг вместо 94,89 грн, а грейпфрут отдают со скидкой 20% — 75,95 грн/кг вместо 95,95 грн. Плюс в АТБ снизили цены (-20%) на мясо цыплят-бройлеров: крылья стоят 87,99 грн/кг вместо 110,35 грн, а голени — 86,39 грн/кг вместо 107,99 грн.

Что будет с ценами на продукты в июле

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эфире Ранок.LIVE, чего ожидать украинцам от стоимости продуктов питания в ближайшее время. По утверждениям специалиста, июль принесет удешевление некоторых позиций в супермаркетах, учитывая сезонный фактор.

"Продовольственная корзина подорожала на 23% за год, что является большим показателем. Инфляция в июне составила 14,3% в годовом измерении. Хотя летом цены традиционно снижаются, поскольку появляются овощи из открытого грунта. Сентябрь тоже принесет удешевление по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — констатировал Пендзин.

Это станет реальностью в случае отсутствия неблагоприятных погодных условий, в частности аномальной жары или шквальных ветров. Ведь ценовые показатели в магазинах зависят от результатов сбора урожая. По предварительным прогнозам Украинской зерновой ассоциации, в 2025 году будет на 7-8% больше урожая зерна.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в середине июля 2025 года самые дешевые арбузы продают в сети супермаркетов Metro (19,88 грн/кг), самые дорогие — в Fruit Time (30,50 грн/кг). Цены в других заведениях колеблются от 19,90 до 28,50 грн/кг.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины. Стоимость стабилизировалась на уровне 65-70 грн за упаковку, хотя в некоторых магазинах можно найти товар дешевле. Плюс потребителям удается экономить на поштучных яйцах.

товары АТБ супермаркет цены на продукты скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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