Бюджетні яйця на прилавках — що відбувається з цінами в липні і де можна зекономити

Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

Влітку 2025 року українці перебувають в очікуванні знижених цін на курячі яйця. Але супермаркети не поспішають переписувати вартість затребуваного продукту харчування. Ми дізналися, як споживачі можуть зекономити на яйцях у липні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах України.

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Аби заощадити кошти, українцям варто слідкувати за знижками в магазинах і шукати заклади з оптимальними ціновими пропозиціями. Наприклад, в АТБ яйця традиційно дешевші, ніж у середньому на ринку. Згідно з Мінфіном, продукт першої категорії продають орієнтовно по 64,80-73,53 грн. Водночас в АТБ найдешевша упаковка обійдеться споживачам у 59,90 грн.

Так само вигідні ціни пропонує Варус. За упаковку яєць другої категорії потрібно віддати всього 49,90 грн. Плюс в асортименті присутній нефасований товар: категорія С2 коштує 3,99 грн/шт., категорія С0 — 5,49 грн/шт. На десятку яєць вийде заощадити 10 грн.

В інших популярних супермаркетах вартість продукту станом на 12 липня 2025 року перебуває на такому рівні:

Фора — від 59,90 грн;

Сільпо — від 59,99 грн;

Новус — від 59,99 грн;

Метро — від 66,46 грн;

МегаМаркет — від 67,40 грн.

Ціни на яйця у Варусі. Фото: скриншот

Що буде з цінами на яйця в Україні

Раніше ми розповідали, чого українцям очікувати від вартості курячих яєць найближчим часом. Вже кілька місяців продукт не дорожчає, але й не дешевшає. В коментарі редакції Новини.LIVE генеральний директор ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павло Коваль уточнив, що показники в супермаркетах залежать від урожаю кукурудзи.

"Якщо говорити про яйце столове куряче, то, скоріше за все, ціна у липні стабілізується от десь на червневому рівні, і будемо чекати врожай кукурудзи. Якщо він буде хорошим, то суттєвого зростання цін на яйця не буде", — зауважив експерт.

Поява на ринку місцевого фермерського продукту не вплине на ситуацію з вартістю, навіть у разі переважання пропозиції над попитом. Адже загальна інфляція та дорожчання собівартості виробництва унеможливлює відчутне падіння цін у магазинах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть приготувати морозиво вдома. Технологія нескладна, зате вдасться зекономити на продукті. В супермаркетах найдешевший пломбір у вафельному стаканчику коштує майже 20 грн. Щоб отримати 500 г морозиво, достатньо витратити 120 грн.

Також ми писали, що в Сільпо встановили знижки до 55% на різноманітні продукти харчування. Споживачі можуть купити вдвічі дешевше морозиво, алкоголь, ковбасні вироби, сир, солодощі та інші затребувані товари. Проте акційна пропозиція тимчасова.