Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українцям доступні бюджетні яйця — де можна багато заощадити

Українцям доступні бюджетні яйця — де можна багато заощадити

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 17:12
Бюджетні яйця на прилавках — що відбувається з цінами в липні і де можна зекономити
Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

Влітку 2025 року українці перебувають в очікуванні знижених цін на курячі яйця. Але супермаркети не поспішають переписувати вартість затребуваного продукту харчування. Ми дізналися, як споживачі можуть зекономити на яйцях у липні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах України.

Реклама
Читайте також:

Де купити бюджетні яйця

Аби заощадити кошти, українцям варто слідкувати за знижками в магазинах і шукати заклади з оптимальними ціновими пропозиціями. Наприклад, в АТБ яйця традиційно дешевші, ніж у середньому на ринку. Згідно з Мінфіном, продукт першої категорії продають орієнтовно по 64,80-73,53 грн. Водночас в АТБ найдешевша упаковка обійдеться споживачам у 59,90 грн.

Так само вигідні ціни пропонує Варус. За упаковку яєць другої категорії потрібно віддати всього 49,90 грн. Плюс в асортименті присутній нефасований товар: категорія С2 коштує 3,99 грн/шт., категорія С0 — 5,49 грн/шт. На десятку яєць вийде заощадити 10 грн.

В інших популярних супермаркетах вартість продукту станом на 12 липня 2025 року перебуває на такому рівні:

  • Фора — від 59,90 грн;
  • Сільпо — від 59,99 грн;
  • Новус — від 59,99 грн;
  • Метро — від 66,46 грн;
  • МегаМаркет — від 67,40 грн.
Українцям доступні бюджетні яйця — де можна багато заощадити - фото 1
Ціни на яйця у Варусі. Фото: скриншот

Що буде з цінами на яйця в Україні

Раніше ми розповідали, чого українцям очікувати від вартості курячих яєць найближчим часом. Вже кілька місяців продукт не дорожчає, але й не дешевшає. В коментарі редакції Новини.LIVE генеральний директор ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павло Коваль уточнив, що показники в супермаркетах залежать від урожаю кукурудзи.

"Якщо говорити про яйце столове куряче, то, скоріше за все, ціна у липні стабілізується от десь на червневому рівні, і будемо чекати врожай кукурудзи. Якщо він буде хорошим, то суттєвого зростання цін на яйця не буде", — зауважив експерт.

Поява на ринку місцевого фермерського продукту не вплине на ситуацію з вартістю, навіть у разі переважання пропозиції над попитом. Адже загальна інфляція та дорожчання собівартості виробництва унеможливлює відчутне падіння цін у магазинах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть приготувати морозиво вдома. Технологія нескладна, зате вдасться зекономити на продукті. В супермаркетах найдешевший пломбір у вафельному стаканчику коштує майже 20 грн. Щоб отримати 500 г морозиво, достатньо витратити 120 грн.

Також ми писали, що в Сільпо встановили знижки до 55% на різноманітні продукти харчування. Споживачі можуть купити вдвічі дешевше морозиво, алкоголь, ковбасні вироби, сир, солодощі та інші затребувані товари. Проте акційна пропозиція тимчасова.

товари покупки яйця супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації