Бюджетные яйца на прилавках — что происходит с ценами в июле и где можно сэкономить

Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

Летом 2025 года украинцы находятся в ожидании сниженных цен на куриные яйца. Но супермаркеты не спешат переписывать стоимость востребованного продукта питания. Мы узнали, как потребители могут сэкономить на яйцах в июле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах Украины.

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Чтобы сэкономить деньги, украинцам нужно следить за скидками в магазинах и искать заведения с оптимальными ценовыми предложениями. Например, в АТБ яйца традиционно дешевле, чем в среднем на рынке. Согласно Минфину, продукт первой категории продают ориентировочно по 64,80-73,53 грн. В АТБ самая дешевая упаковка обойдется потребителям в 59,90 грн.

Так же выгодные цены предлагает Варус. За упаковку яиц второй категории нужно отдать всего 49,90 грн. Плюс в ассортименте присутствует нефасованный товар: категория С2 стоит 3,99 грн/шт., категория С0 — 5,49 грн/шт. На десятке яиц получится сэкономить 10 грн.

В других популярных супермаркетах стоимость продукта по состоянию на 12 июля 2025 года находится на таком уровне:

Фора — от 59,90 грн;

Сільпо — от 59,99 грн;

Новус — от 59,99 грн;

Метро — от 66,46 грн;

МегаМаркет — от 67,40 грн.

Цены на яйца в Варусе. Фото: скриншот

Что будет с ценами на яйца в Украине

Ранее мы рассказывали, чего украинцам ожидать от стоимости куриных яиц в ближайшее время. Уже несколько месяцев продукт не дорожает, но и не дешевеет. В комментарии редакции Новини.LIVE генеральный директор ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павел Коваль уточнил, что показатели в супермаркетах зависят от урожая кукурузы.

"Если говорить о яйце столовом курином, то, скорее всего, цена в июле стабилизируется вот где-то на июньском уровне, и будем ждать урожай кукурузы. Если он будет хорошим, то существенного роста цен на яйца не будет", — отметил эксперт.

Появление на рынке местного фермерского продукта не повлияет на ситуацию со стоимостью, даже в случае преобладания предложения над спросом. Ведь общая инфляция и удорожание себестоимости производства делает невозможным ощутимое падение цен в магазинах.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут приготовить мороженое дома. Технология несложная, зато удастся сэкономить на продукте. В супермаркетах самый дешевый пломбир в вафельном стаканчике стоит почти 20 грн. Дабы получить 500 г мороженого, достаточно потратить 120 грн.

Также мы писали, что в Сільпо установили скидки до 55% на различные продукты питания. Потребители могут купить вдвое дешевле мороженое, алкоголь, колбасные изделия, сыр, сладости и другие востребованные товары. Однако акционное предложение временное.