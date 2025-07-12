В Сільпо віддають безліч товарів зі знижкою — які продукти коштують до 55% дешевше

Сільпо в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Деякі мережі супермаркетів регулярно переписують ціни на затребувані продукти харчування, аби стимулювати покупців до відвідування. У Сільпо станом на 12 липня діють знижки до 55% на великий асортимент улюблених українцями товарів. Ми дізналися, на чому вдасться зекономити чимало коштів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти віддають у Сільпо з великими знижками.

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Гарячі знижки в Сільпо

Відвідувачі супермаркету можуть придбати значно дешевше солодощі, морозиво, ковбасні вироби, алкогольні напої, молоко, ікру, заморожену рибу та багато іншого. Споживачам рекомендують слідкувати за акційними пропозиціями, завдяки яким продуктовий шопінг стане фінансово вигіднішим.

Станом на 12 липня 2025 року в Сільпо доступна економія на таких затребуваних товарах:

морозиво — 23,99 грн замість 52,99 грн (-55%);

віскі — 429 грн замість 819 грн (-48%);

бісквіт з шоколадною начинкою — 49,99 грн замість 95,99 грн (-48%);

пиво — 31,99 грн замість 58,99 грн (-46%);

оселедець — 12,90 грн замість 22,90 грн (-44%);

шинка — 32,90 грн замість 56,90 грн (-42%);

молоко — 29,99 грн замість 50,49 грн (-41%);

ікра лососева — 249,90 грн замість 419 грн (-40%);

креветки — 53,90 грн замість 89,90 грн (-40%);

сосиски — 59,99 грн замість 94,99 грн (-37%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 4







Також у Сільпо доступні непогані знижки на фрукти й овочі. Наприклад, 100 г ранньої капусти можна придбати за 1,80 грн замість 2,50 грн (-28%), а 100 г кавуна — за 4,11 грн замість 4,95 грн (-17%). Упакований томат черрі (500 г) продають за 129 грн замість 184 грн (-30%). Знижка 10% встановлена на ранню моркву (4,04 грн), ківі (22,41 грн), баклажан (13,41 грн), грейпфрут (6,75 грн), лохину (49,41 грн) та ананас (197,10 грн).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українських супермаркетах з’явилися кавуни. Ми перевірили ціни і дізналися, за скільки продають кілограм у липні 2025 року. Споживачі можуть економити, обираючи магазини з більш вигідними пропозиціями.

Також ми писали, скільки кабачків українці можуть купити в Сільпо на 50 грн. У першій половині липня вартість кілограма овочів становила 26 грн у середньому. Майже два кілограми кабачків — це близько шести штук середнього розміру.