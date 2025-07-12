В Сільпо отдают множество товаров со скидкой — какие продукты стоят до 55% дешевле

Сільпо в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Некоторые сети супермаркетов регулярно переписывают цены на востребованные продукты питания, чтобы стимулировать покупателей к посещению. В Сільпо по состоянию на 12 июля действуют скидки до 55% на большой ассортимент любимых украинцами товаров. Мы узнали, на чем удастся сэкономить немало денег.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в Сільпо с большими скидками.

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Горячие скидки в Сільпо

Посетители супермаркета могут приобрести значительно дешевле сладости, мороженое, колбасные изделия, алкогольные напитки, молоко, икру, замороженную рыбу и многое другое. Потребителям рекомендуют следить за акционными предложениями, благодаря которым продуктовый шопинг станет финансово выгодным.

По состоянию на 12 июля 2025 года в Сільпо доступна экономия на таких востребованных товарах:

мороженое — 23,99 грн вместо 52,99 грн (-55%);

виски — 429 грн вместо 819 грн (-48%);

бисквит с шоколадной начинкой — 49,99 грн вместо 95,99 грн (-48%);

пиво — 31,99 грн вместо 58,99 грн (-46%);

сельдь — 12,90 грн вместо 22,90 грн (-44%);

ветчина — 32,90 грн вместо 56,90 грн (-42%);

молоко — 29,99 грн вместо 50,49 грн (-41%);

икра лососевая — 249,90 грн вместо 419 грн (-40%);

креветки — 53,90 грн вместо 89,90 грн (-40%);

сосиски — 59,99 грн вместо 94,99 грн (-37%).

Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 4







Также в Сільпо доступны неплохие скидки на фрукты и овощи. Например, 100 г ранней капусты можно приобрести за 1,80 грн вместо 2,50 грн (-28%), а 100 г арбуза — за 4,11 грн вместо 4,95 грн (-17%). Упакованный томат черри (500 г) продают за 129 грн вместо 184 грн (-30%). Скидка 10% установлена на раннюю морковь (4,04 грн), киви (22,41 грн), баклажан (13,41 грн), грейпфрут (6,75 грн), голубику (49,41 грн) и ананас (197,10 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинских супермаркетах появились арбузы. Мы проверили цены и узнали, за сколько продают килограмм в июле 2025 года. Потребители могут экономить, выбирая магазины с более выгодными предложениями.

Также мы писали, сколько кабачков украинцы могут купить в Сільпо на 50 грн. В первой половине июля стоимость килограмма овощей составляла 26 грн в среднем. Почти два килограмма кабачков — это около шести штук среднего размера.