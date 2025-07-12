Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Скидки на продукты до 55% — что отдают в Сільпо очень дешево

Скидки на продукты до 55% — что отдают в Сільпо очень дешево

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 11:15
В Сільпо отдают множество товаров со скидкой — какие продукты стоят до 55% дешевле
Сільпо в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Некоторые сети супермаркетов регулярно переписывают цены на востребованные продукты питания, чтобы стимулировать покупателей к посещению. В Сільпо по состоянию на 12 июля действуют скидки до 55% на большой ассортимент любимых украинцами товаров. Мы узнали, на чем удастся сэкономить немало денег.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в Сільпо с большими скидками.

Реклама
Читайте также:

Горячие скидки в Сільпо

Посетители супермаркета могут приобрести значительно дешевле сладости, мороженое, колбасные изделия, алкогольные напитки, молоко, икру, замороженную рыбу и многое другое. Потребителям рекомендуют следить за акционными предложениями, благодаря которым продуктовый шопинг станет финансово выгодным.

По состоянию на 12 июля 2025 года в Сільпо доступна экономия на таких востребованных товарах:

  • мороженое — 23,99 грн вместо 52,99 грн (-55%);
  • виски — 429 грн вместо 819 грн (-48%);
  • бисквит с шоколадной начинкой — 49,99 грн вместо 95,99 грн (-48%);
  • пиво — 31,99 грн вместо 58,99 грн (-46%);
  • сельдь — 12,90 грн вместо 22,90 грн (-44%);
  • ветчина — 32,90 грн вместо 56,90 грн (-42%);
  • молоко — 29,99 грн вместо 50,49 грн (-41%);
  • икра лососевая — 249,90 грн вместо 419 грн (-40%);
  • креветки — 53,90 грн вместо 89,90 грн (-40%);
  • сосиски — 59,99 грн вместо 94,99 грн (-37%).
  • Скидки на продукты до 55% — что отдают в Сільпо очень дешево - фото 1
    Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот
  • Скидки на продукты до 55% — что отдают в Сільпо очень дешево - фото 2
    Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот
  • Скидки на продукты до 55% — что отдают в Сільпо очень дешево - фото 3
    Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот
  • Скидки на продукты до 55% — что отдают в Сільпо очень дешево - фото 4
    Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот
1 / 4
  • Скидки на продукты до 55% — что отдают в Сільпо очень дешево - фото 1
  • Скидки на продукты до 55% — что отдают в Сільпо очень дешево - фото 2
  • Скидки на продукты до 55% — что отдают в Сільпо очень дешево - фото 3
  • Скидки на продукты до 55% — что отдают в Сільпо очень дешево - фото 4

Также в Сільпо доступны неплохие скидки на фрукты и овощи. Например, 100 г ранней капусты можно приобрести за 1,80 грн вместо 2,50 грн (-28%), а 100 г арбуза — за 4,11 грн вместо 4,95 грн (-17%). Упакованный томат черри (500 г) продают за 129 грн вместо 184 грн (-30%). Скидка 10% установлена на раннюю морковь (4,04 грн), киви (22,41 грн), баклажан (13,41 грн), грейпфрут (6,75 грн), голубику (49,41 грн) и ананас (197,10 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинских супермаркетах появились арбузы. Мы проверили цены и узнали, за сколько продают килограмм в июле 2025 года. Потребители могут экономить, выбирая магазины с более выгодными предложениями.

Также мы писали, сколько кабачков украинцы могут купить в Сільпо на 50 грн. В первой половине июля стоимость килограмма овощей составляла 26 грн в среднем. Почти два килограмма кабачков — это около шести штук среднего размера.

товары супермаркет цены на продукты Сильпо скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации