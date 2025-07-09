Ціни на яйця змінили напрямок — що відбувається в АТБ у липні (фото)

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети не поспішають знижувати ціни на курячі яйця. Споживачі перебувають в очікуванні сезонного здешевлення, натомість деякі мережі піднімають вартість затребуваного продукту. Економія на поштучних яйцях в АТБ стала менш помітною в липні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ та інших супермаркетах України.

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Скільки коштують яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 64,80-73,53 грн. Але витрати можна зменшити, слідкуючи за акційними пропозиціями в магазинах. АТБ рідко встановлює знижки на курячі яйця, проте містить в асортименті поштучний продукт, завдяки якому вдається платити менше за десяток.

Ми дізналися, скільки коштує одне яйце у відкритому лотку станом на 9 липня 2025 року — 4,63 грн. Виходить, за десяток доведеться віддати всього 46,30 грн. Для порівняння, найдешевша упаковка в АТБ коштує 59,90 грн, отже економія становить 13,60 грн. За ці гроші вдасться придбати ще два яйця додатково (три, якщо докласти до суми 40 копійок).

Вартість яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Які ціни на яйця в супермаркетах

Ми також промоніторили онлайн-магазини інших відомих мереж супермаркетів і дізналися актуальну мінімальну вартість упаковки курячих яєць. Результат такий:

Варус — від 49,90 грн (категорія С2);

Сільпо — від 56,99 грн (категорія С2);

Ашан — від 57,90 грн (категорія С1);

АТБ — від 59,90 грн (категорія С1);

Фора — від 59,90 грн (категорія С1);

Новус — від 59,99 грн (категорія С1);

ЕКО Маркет — від 65,02 грн (категорія С2);

Метро — від 66,46 грн (категорія С2);

Ultramarket — від 67,40 грн (категорія С2);

МегаМаркет — від 67,70 грн (категорія С2).

Водночас деякі заклади пропонують відвідувачам непогані знижки. Наприклад, у Варусі роблять уцінку товарів, термін придатності яких добігає кінця. Це дозволяє заплатити вдвічі менше за упаковку і зекономити немаленьку суму. Знижка 11% на фасовані курячі яйця діє у Новусі, 7% — в Ашані, 13% — у Форі, 10% — у Сільпо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми дізналися актуальну вартість кілограма кабачків у різних супермаркетах України та з’ясували, скільки штук вдасться придбати всього на 50 грн у липні. Результат може здивувати споживачів, які не очікували отримати таку кількість овочів.

Також ми писали, що відбувається з цінами на білу рибу в популярних супермаркетах. Ми перевірили, за скільки відомі мережі продають кефаль, сарпу, дорадо, сибас і дантекс. Україна може самостійно забезпечувати лише 20% національного попиту на рибу.