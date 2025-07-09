Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Покупцям не сподобається — як в АТБ переписали ціни на яйця

Покупцям не сподобається — як в АТБ переписали ціни на яйця

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 17:12
Ціни на яйця змінили напрямок — що відбувається в АТБ у липні (фото)
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети не поспішають знижувати ціни на курячі яйця. Споживачі перебувають в очікуванні сезонного здешевлення, натомість деякі мережі піднімають вартість затребуваного продукту. Економія на поштучних яйцях в АТБ стала менш помітною в липні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ та інших супермаркетах України.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштують яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 64,80-73,53 грн. Але витрати можна зменшити, слідкуючи за акційними пропозиціями в магазинах. АТБ рідко встановлює знижки на курячі яйця, проте містить в асортименті поштучний продукт, завдяки якому вдається платити менше за десяток.

Ми дізналися, скільки коштує одне яйце у відкритому лотку станом на 9 липня 2025 року — 4,63 грн. Виходить, за десяток доведеться віддати всього 46,30 грн. Для порівняння, найдешевша упаковка в АТБ коштує 59,90 грн, отже економія становить 13,60 грн. За ці гроші вдасться придбати ще два яйця додатково (три, якщо докласти до суми 40 копійок).

Яйця в АТБ
Вартість яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Які ціни на яйця в супермаркетах

Ми також промоніторили онлайн-магазини інших відомих мереж супермаркетів і дізналися актуальну мінімальну вартість упаковки курячих яєць. Результат такий:

  • Варус — від 49,90 грн (категорія С2);
  • Сільпо — від 56,99 грн (категорія С2);
  • Ашан — від 57,90 грн (категорія С1);
  • АТБ — від 59,90 грн (категорія С1);
  • Фора — від 59,90 грн (категорія С1);
  • Новус — від 59,99 грн (категорія С1);
  • ЕКО Маркет — від 65,02 грн (категорія С2);
  • Метро — від 66,46 грн (категорія С2);
  • Ultramarket — від 67,40 грн (категорія С2);
  • МегаМаркет — від 67,70 грн (категорія С2).

Водночас деякі заклади пропонують відвідувачам непогані знижки. Наприклад, у Варусі роблять уцінку товарів, термін придатності яких добігає кінця. Це дозволяє заплатити вдвічі менше за упаковку і зекономити немаленьку суму. Знижка 11% на фасовані курячі яйця діє у Новусі, 7% — в Ашані, 13% — у Форі, 10% — у Сільпо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми дізналися актуальну вартість кілограма кабачків у різних супермаркетах України та з’ясували, скільки штук вдасться придбати всього на 50 грн у липні. Результат може здивувати споживачів, які не очікували отримати таку кількість овочів.

Також ми писали, що відбувається з цінами на білу рибу в популярних супермаркетах. Ми перевірили, за скільки відомі мережі продають кефаль, сарпу, дорадо, сибас і дантекс. Україна може самостійно забезпечувати лише 20% національного попиту на рибу.

АТБ яйця супермаркет ціни на продукти знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації