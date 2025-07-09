Цены на яйца изменили направление — что происходит в АТБ в июле (фото)

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты не спешат снижать цены на куриные яйца. Потребители находятся в ожидании сезонного удешевления, зато некоторые сети поднимают стоимость востребованного продукта. Экономия на поштучных яйцах в АТБ стала менее заметной в июле 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ и других супермаркетах Украины.

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Сколько стоят яйца в АТБ

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 64,80-73,53 грн. Но расходы можно уменьшить, следя за акционными предложениями в магазинах. АТБ редко устанавливает скидки на куриные яйца, однако содержит в ассортименте поштучный продукт, благодаря которому удается платить меньше за десяток.

Мы узнали, сколько стоит одно яйцо в открытом лотке по состоянию на 9 июля 2025 года — 4,63 грн. Получается, за десяток придется отдать всего 46,30 грн. Для сравнения, самая дешевая упаковка в АТБ стоит 59,90 грн, так что экономия составляет 13,60 грн. За эти деньги удастся приобрести еще два яйца дополнительно (три, если прибавить к сумме 40 копеек).

Стоимость яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Какие цены на яйца в супермаркетах

Мы также промониторили онлайн-магазины других известных сетей супермаркетов и узнали актуальную минимальную стоимость упаковки куриных яиц. Результат такой:

Варус — от 49,90 грн (категория С2);

Сільпо — от 56,99 грн (категория С2);

Ашан — от 57,90 грн (категория С1);

АТБ — от 59,90 грн (категория С1);

Фора — от 59,90 грн (категория С1);

Новус — от 59,99 грн (категория С1);

ЕКО Маркет — от 65,02 грн (категория С2);

Метро — от 66,46 грн (категория С2);

Ultramarket — от 67,40 грн (категория С2);

МегаМаркет — от 67,70 грн (категория С2).

Некоторые заведения предлагают посетителям неплохие скидки. Например, в Варусе делают уценку товаров, срок годности которых подходит к концу. Это позволяет заплатить вдвое меньше за упаковку и сэкономить немаленькую сумму. Скидка 11% на фасованные куриные яйца действует в Новусе, 7% — в Ашане, 13% — в Форе, 10% — в Сільпо.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы узнали актуальную стоимость килограмма кабачков в разных супермаркетах Украины и выяснили, сколько штук удастся приобрести всего на 50 грн в июле. Результат может удивить потребителей, которые не ожидали получить такое количество овощей.

Также мы писали, что происходит с ценами на белую рыбу в популярных супермаркетах. Мы проверили, за сколько известные сети продают кефаль, сарпу, дорадо, сибас и дантекс. Украина может самостоятельно обеспечивать лишь 20% национального спроса на рыбу.