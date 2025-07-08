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Головна Економіка Неочікувано низька ціна на яйця — в якому супермаркеті шукати

Неочікувано низька ціна на яйця — в якому супермаркеті шукати

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 17:12
В одному з супермаркетів знизили ціну на яйця — де купити дешевий продукт
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Липень 2025 року не приніс довгоочікуваного падіння ціни на курячі яйця. В супермаркетах не знижують показники вже кілька місяців поспіль, лише інколи встановлюють знижки на окремі позиції в асортименті. Цікаво дізнатися, в якому магазині споживачам буде вигідніше придбати упаковку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України.

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Де найдешевші яйця в липні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 65-73,53 грн. Мінімальні ціни за десяток не у всіх супермаркетах перетинають межу 60 грн, що дозволяє українцям обирати між вигідними пропозиціями та економити на затребуваному продукті.

Ми дізналися актуальну вартість курячих яєць в різних мережах супермаркетів станом на 8 липня 2025 року. Показники перебувають на такому рівні:

  • Варус — від 49,90 грн (категорія С2);
  • Сільпо — від 56,99 грн (категорія С2);
  • Ашан — від 57,90 грн (категорія С1);
  • АТБ — від 59,90 грн (категорія С1);
  • Фора — від 59,90 грн (категорія С1);
  • Новус — від 60,39 грн (категорія С1);
  • Метро — від 66,46 грн (категорія С2);
  • МегаМаркет — від 67,70 грн (категорія С2).
  • Неочікувано низька ціна на яйця — в якому супермаркеті шукати - фото 1
    Вартість яєць у супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Неочікувано низька ціна на яйця — в якому супермаркеті шукати - фото 2
    Вартість яєць у супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Неочікувано низька ціна на яйця — в якому супермаркеті шукати - фото 3
    Вартість яєць у супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Неочікувано низька ціна на яйця — в якому супермаркеті шукати - фото 4
    Вартість яєць у супермаркетах України. Фото: скриншот
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  • Неочікувано низька ціна на яйця — в якому супермаркеті шукати - фото 1
  • Неочікувано низька ціна на яйця — в якому супермаркеті шукати - фото 2
  • Неочікувано низька ціна на яйця — в якому супермаркеті шукати - фото 3
  • Неочікувано низька ціна на яйця — в якому супермаркеті шукати - фото 4

Як видно, найбільше заощадити на упаковці курячих яєць зможуть відвідувачі Варусу. Для максимальної вигоди рекомендують купувати нефасований продукт, він традиційно дешевший. У Варусі поштучні яйця коштують 3,99 грн/шт., отже десяток обійдеться у 39,90 грн. Це мінус 10 грн, якщо порівнювати з найдешевшою упаковкою.

Де знижки на яйця

Інколи супермаркети запроваджують знижки на товари, аби стимулювати продажі. Станом на 8 липня споживачам доступні акції в кількох магазинах. Наприклад, у Сільпо продають дешевше яйця цесарки — 179 грн замість 199 грн за упаковку з 6 штук (знижка 10%).

У Варусі традиційно роблять уцінку товарів, термін придатності яких добігає кінця. Українці можуть придбати упакований десяток на 50% дешевше. Так вартість не доходить навіть до 40 грн. У Новусі пропонують яйця категорії С1 за 60,99 грн замість 68,32 грн (-11%) до 9 липня включно. У Форі знижки на деякі позиції сягають 13%.

Нагадаємо, продовольча інфляція у 2025 році очікується на рівні 12-15%. Експерти передбачають, що в липні-серпні ціни на продукти харчування почнуть падати. Це стосується сезонних овочів, курячих яєць, молочних і м’ясних товарів.

Також ми писали, що відбувається з цінами на кабачки в різних супермаркетах країни. Найдешевша пропозиція станом на липень — у Новусі (19,99 грн/кг), найдорожча — у Сільпо (33 грн/кг). Цей овоч полюбляє велика кількість українців.

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Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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