В одном из супермаркетов снизили цену на яйца — где купить дешевый продукт

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Июль 2025 года не принес долгожданного падения цены на куриные яйца. В супермаркетах не снижают показатели уже несколько месяцев подряд, лишь иногда устанавливают скидки на отдельные позиции в ассортименте. Интересно узнать, в каком магазине потребителям будет выгоднее приобрести упаковку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины.

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Где самые дешевые яйца в июле

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 65-73,53 грн. Минимальные цены за десяток не во всех супермаркетах пересекают границу 60 грн, что позволяет украинцам выбирать между выгодными предложениями и экономить на востребованном продукте.

Мы узнали актуальную стоимость куриных яиц в различных сетях супермаркетов на 8 июля 2025 года. Показатели находятся на таком уровне:

Варус — от 49,90 грн (категория С2);

Сільпо — от 56,99 грн (категория С2);

Ашан — от 57,90 грн (категория С1);

АТБ — от 59,90 грн (категория С1);

Фора — от 59,90 грн (категория С1);

Новус — от 60,39 грн (категория С1);

Метро — от 66,46 грн (категория С2);

МегаМаркет — от 67,70 грн (категория С2).

Стоимость яиц в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Стоимость яиц в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Стоимость яиц в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Стоимость яиц в супермаркетах Украины. Фото: скриншот 1 / 4







Как видно, больше всего сэкономить на упаковке куриных яиц смогут посетители Варуса. Для максимальной выгоды рекомендуют покупать нефасованный продукт, он традиционно дешевле. В Варусе поштучные яйца стоят 3,99 грн/шт., следовательно десяток обойдется в 39,90 грн. Это минус 10 грн, если сравнивать с самой дешевой упаковкой.

Где скидки на яйца

Иногда супермаркеты вводят скидки на товары, чтобы стимулировать продажи. По состоянию на 8 июля потребителям доступны акции в нескольких магазинах. Например, в Сільпо продают дешевле яйца цесарки — 179 грн вместо 199 грн за упаковку из 6 штук (скидка 10%).

В Варусе традиционно делают уценку товаров, срок годности которых подходит к концу. Украинцы могут приобрести упакованный десяток на 50% дешевле. Так стоимость не доходит даже до 40 грн. В Новусе предлагают яйца категории С1 за 60,99 грн вместо 68,32 грн (-11%) до 9 июля включительно. В Форе скидки на некоторые позиции достигают 13%.

Напомним, продовольственная инфляция в 2025 году ожидается на уровне 12-15%. Эксперты предполагают, что в июле-августе цены на продукты питания начнут падать. Это касается сезонных овощей, куриных яиц, молочных и мясных товаров.

Также мы писали, что происходит с ценами на кабачки в разных супермаркетах страны. Самое дешевое предложение по состоянию на июль — в Новусе (19,99 грн/кг), самое дорогое — в Сільпо (33 грн/кг). Этот овощ любят многие украинцы.