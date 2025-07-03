Найдешевша упаковка яєць — в якому супермаркеті шукати низькі ціни

Яйця в упаковці. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети не поспішають переписувати ціни на курячі яйця. Поки українці очікують обіцяного здешевлення популярного продукту, заклади лише іноді знижують показники на 10-15 копійок, аби стимулювати продажі. Ми дізналися, в якому магазині продають найдешевші упаковки яєць станом на липень 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України.

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Скільки коштує найдешевша упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць першої категорії станом на початок липня 2025 року перебуває в діапазоні 65-73,53 грн. Трохи дешевше коштує продукт другої категорії. Вони відрізняються розміром і вагою, але не суттєво.

Ми перевірили цінові показники в різних популярних супермаркетах і дізналися, де споживачам шукати бюджетну коробку з десяти штук. Традиційно в рейтингу магазинів із найбільш лояльними цінами лідирує АТБ, але цього разу лаври першості здобула інша відома українська мережа.

Лише 54,90 грн потрібно віддати за упаковку яєць другої категорії відвідувачам Варусу. А максимальної економії вдасться досягти, купивши поштучний товар: одне яйце обійдеться у 3,99 грн, отже десяток коштує 39,90 грн.

Упаковка яєць у Варусі. Фото: скриншот

В інших супермаркетах потрібно заплатити такі суми за найдешевшу коробку яєць:

Ашан — 57,90 грн;

АТБ — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Фора — 59,99 грн;

Новус — 60,39 грн;

Метро — 66,46 грн;

МегаМаркет — 67,70 грн.

Вартість яєць в Україні. Фото: скриншот

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чи будуть курячі яйця дешевшати найближчим часом. Експерт переконаний: у липні ціни трохи впадуть, оскільки ринок поповниться товаром місцевих фермерів. Завдяки цьому пропозиція перевищить попит, а вартість знизиться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у червні 2025 року ціни на овочі та фрукти досягли піка, а з липня очікується поступове здешевлення. Проте через неочікувані травневі заморозки, значний імпорт та швидкі темпи інфляції суттєвого падіння вартості не передбачається.

Також ми писали, що станом на 2 липня 2025 року капусту в Україні продають від 25,90 до 109,90 грн за кілограм, залежно від виду та магазину. Усі сорти — білокачанна, пекінська та цвітна — завозяться від українських постачальників.