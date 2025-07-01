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Головна Економіка Такі ціни на яйця здивують навіть ощадливих українців — де шукати

Такі ціни на яйця здивують навіть ощадливих українців — де шукати

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 17:12
Найдешевші яйця в супермаркеті — де віддають українцям майже за безцінь (фото)
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі перебувають в очікуванні знижених цін на курячі яйця. Поки в одних супермаркетах базовий продукт дорожчає, інші мережі встановлюють знижки, даючи покупцям можливість зберігати зайві гроші. Ми знайшли магазин, де вартість яєць здивує навіть найбільш ощадливих українців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де знайти дешеві яйця в липні 2025 року.

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Бюджетні яйця в супермаркеті

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць першої категорії перебуває в діапазоні 67,90-73,67 грн. В деяких супермаркетах можна знайти дешевші позиції, зокрема в АТБ найменша сума, яку доведеться віддати за упакований десяток, становить 59,90 грн.

Але пошук знижок чи акцій — не єдиний спосіб економити на популярному продукті. В багатьох магазинах продають яйця поштучно, у відкритих картонних лотках. Зазвичай їх вартість менша, якщо порівнювати з брендованою коробкою. Наприклад, в АТБ одна штука коштує 4,59 грн, отже десяток обійдеться у 45,90 грн. Різниця — 14 грн.

Такі ціни на яйця здивують навіть ощадливих українців — де шукати - фото 1
Вартість нефасованих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ми знайшли супермаркет, де ціни на яйця здивують навіть тих українців, які рахують кожну копійку. Там дійсно дешево: за одну штуку потрібно віддати лише 3,99 грн. Десяток таких нефасованих яєць другої категорії коштує 39,90 грн. Стільки заплатять відвідувачі Варусу.

Найдешевша упаковка в супермаркеті — 54,90 грн. Цінова різниця на десятку яєць становить 15 грн. За такі гроші вдасться придбати ще три яйця додатково.

Такі ціни на яйця здивують навіть ощадливих українців — де шукати - фото 2
Вартість нефасованих яєць у Варусі. Фото: скриншот

Коли яйця можуть подешевшати

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чи варто українцям очікувати зниження цін на яйця найближчим часом. На думку експерта, в липні-серпні здешевлення можливе, оскільки на ринку з’явиться продукт від місцевих фермерів. Завдяки цьому пропозиція переважить попит, а вартість впаде.

"Яйця стовідсотково будуть дешевшати найближчим часом. 70% вартості — це витрати на комбікорм, в основі якого кукурудза. Треба почекати врожаю: якщо кукурудза погано вродить, то з осені яйця почнуть дорожчати", — констатував Олег Пендзин.

Втім протягом червня відчутних цінових змін українці не побачили. До рівня 2021 року показники вже не повернуться, оскільки значно збільшилася собівартість виробництва. Доводиться витрачатися на корм, логістику, електроенергію тощо. Плюс загальна інфляція у травні становила 15,9% у річному вимірі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми дізналися вартість базових продуктів харчування в кількох країнах Європи — Польщі, Німеччині та Румунії. В супермаркетах вдалося зафіксувати ціни на сезонні овочі, фрукти, молоко, яйця, вершкове масло, питну воду і навіть солодощі.

Також ми писали, чим українські бренди одягу зацікавлюють покупців. Не секрет, що товари вітчизняного виробництва коштують дорожче, ніж продукція великих міжнародних компаній, як Inditex. Постає питання, як брендам вдається витримувати конкуренцію на ринку.

товари АТБ яйця супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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