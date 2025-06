Українські бренди одягу — як виживають на ринку і чому не знижують ціни

Магазин одягу One By One. Фото: Google Maps

Ринок ритейлу стикається з багатьма проблемами. Українським брендам доводиться конкурувати з міжнародними гравцями, які виграють за рахунок нижчої ціни. Також відчувається дефіцит кадрів і тиск зростання виробничих витрат. Постає питання, як компаніям оптимізувати свою діяльність, аби не втратити клієнтів.

Про це розповіла засновниця бренду одягу One By One Лідія Сметана в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Ірині Долі на "Форумі підприємців 2025" від Forbes.

Цінова конкуренція між брендами

В Україну поступово повертаються іноземні бренди, зокрема магазини іспанської мережі Inditex (Stradivarius, Bershka, Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear та ін.). Вони приваблюють споживачів відносно низькими цінами, якщо порівнювати з одягом вітчизняного виробництва. Конкуренція на ринку посилюється, тож українським брендам потрібно якось зацікавлювати потенційних клієнтів.

"Великі гравці вже повертаються на ринок України і досить жорстко конкурують з нами ціною. Але ми бачимо для себе великий плюс, бо вони генерують трафік в ТРЦ. Наша конкурентна перевага — атмосфера і якість товару. Ми намагаємося зробити кожну покупку максимально особливою", — зауважила Лідія Сметана.

Вона порекомендувала українському бізнесу знаходити свої сильні сторони та розуміти, що конкурувати з гравцями через ціну — це нерелевантно в умовах повномасштабної війни. Потрібно запам'ятатися клієнту, аби він повертався в магазини та обирав саме ваш бренд.

Яких фахівців шукають бренди

За словами засновниці One By One, дефіцит кадрів нині колосальний. Найважче знайти хороших маркетологів, які не просто генеруватимуть нові ідеї, а поєднуватимуть в собі системність і креативність. Вони повинні працювати над впізнаваністю бренду і притягувати людей у магазини.

Лідія Сметана додала, що брендам важко виживати в умовах постійного зростання курсу долара і євро, швидких темпів інфляції тощо. Кожного місяця збільшуються як логістичні витрати, так і видатки на зарплати працівників. Оренда приміщень теж не стоїть на місці.

"Ми для себе зрозуміли, що будемо оптимізувати внутрішні процеси в компанії за рахунок більш якісного прорахування виробничих партій, але тільки не за рахунок якості. Бо якщо ти один раз зменшиш вимоги до якості, повернутися до показників не вийде, зате буде втрата довіри покупців", — констатувала спікерка.

Вона виділила вектор руху One By One на найближчий час — оптимізація процесів виробництва та більш якісні розрахунки. Це допоможе протриматися на плаву в умовах зростаючої конкуренції.

