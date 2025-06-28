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Главная Экономика Ставка на качество — чем украинские бренды привлекают покупателей

Ставка на качество — чем украинские бренды привлекают покупателей

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 12:35
Украинские бренды одежды — как выживают на рынке и почему не снижают цены
Магазин одежды One By One. Фото: Google Maps
Ключові моменти Ценовая конкуренция между брендами Каких специалистов ищут бренды Что еще нужно знать украинцам

Рынок ритейла сталкивается со многими проблемами. Украинским брендам приходится конкурировать с международными игроками, которые выигрывают за счет более низкой цены. Также ощущается дефицит кадров и давление роста производственных затрат. Возникает вопрос, как компаниям оптимизировать свою деятельность, чтобы не потерять клиентов.

Об этом рассказала основательница бренда одежды One By One Лидия Сметана в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Ирине Доле на "Форуме предпринимателей 2025" от Forbes.

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Ценовая конкуренция между брендами

В Украину постепенно возвращаются иностранные бренды, в частности магазины испанской сети Inditex (Stradivarius, Bershka, Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и др.). Они привлекают потребителей относительно низкими ценами, если сравнивать с одеждой отечественного производства. Конкуренция на рынке усиливается, поэтому украинским брендам нужно как-то заинтересовывать потенциальных клиентов.

"Крупные игроки уже возвращаются на рынок Украины и достаточно жестко конкурируют с нами ценой. Но мы видим для себя большой плюс, ведь они генерируют трафик в ТРЦ. Наше конкурентное преимущество — атмосфера и качество товара. Мы стараемся сделать каждую покупку максимально особенной", — отметила Лидия Сметана.

Она порекомендовала украинскому бизнесу находить свои сильные стороны и понимать, что конкурировать с игроками через цену — это нерелевантно в условиях полномасштабной войны. Нужно запомниться клиенту, дабы он возвращался в магазины и выбирал именно ваш бренд.

Каких специалистов ищут бренды

По словам основательницы One By One, дефицит кадров сейчас колоссальный. Труднее всего найти хороших маркетологов, которые не просто будут генерировать новые идеи, а смогут сочетать в себе системность и креативность. Они должны работать над узнаваемостью бренда и притягивать людей в магазины.

Лидия Сметана добавила, что брендам трудно выживать в условиях постоянного роста курса доллара и евро, быстрых темпов инфляции и др. Каждый месяц увеличиваются как логистические расходы, так и расходы на зарплаты сотрудников. Аренда помещений тоже не стоит на месте.

"Мы для себя поняли, что будем оптимизировать внутренние процессы в компании за счет более качественного просчета производственных партий, но только не за счет качества. Ведь если ты один раз уменьшишь требования к качеству, вернуться к показателям не получится, зато будет потеря доверия покупателей", — констатировала спикер.

Она выделила вектор движения One By One на ближайшее время — оптимизация процессов производства и более качественные расчеты. Это поможет продержаться на плаву в условиях растущей конкуренции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, известная украинская блогер Эсти Рогова, соосновательница бренда YevaEsty, тратит на воспитание двухлетнего сына Давида около 3 000 долларов ежемесячно. Одной только няне она платит 81 000 грн, а остальные деньги уходят на еду, одежду и развлечения.

Также мы писали, что в 2025 году на украинском рынке недвижимости неликвидными считаются квартиры с высокими рисками: первый или последний этаж в старых домах, хрущевки без ремонта, жилье с плохим энергосбережением. Даже сниженная цена не помогает.

одежда бизнес цены продажа известные бренды
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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