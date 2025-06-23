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Головна Кіно Зірка "Пліткарки" похизувалася аксесуаром від українського бренду

Зірка "Пліткарки" похизувалася аксесуаром від українського бренду

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 16:44
Келлі Резерфорд показала стильний фартух від українського бренду — фото
Келлі Резерфорд. Фото: instagram.com/kellyrutherford
Ключові моменти Келлі Резерфорд показала, як носить український фартух

Американська акторка Келлі Резерфорд похизувалася стильним образом із аксесуаром від відомого українського бренду. Зірка серіалу "Пліткарка" вже не вперше віддає перевагу дизайнерам з України.

Світлиною в новому аутфіті акторка поділилася в Instagram.

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Келлі Резерфорд показала, як носить український фартух

У своєму фотоблогу 56-річна акторка майже щодня демонструє шанувальникам свої образи. Цього разу Резерфорд зробила світлину у ліфті, на якій позувала у білій сорочці з пишними рукавами, молочних штанах та з незвичним аксесуаром.

Свій лук зірка доповнила чорним фартуком від українського бренду Gunia, на якому вишитий орнамент за мотивами стінних розписів на Дніпровщині та художнього різьблення українських хат.

Келлі Резерфорд в Gunia - фото
Келлі Резерфорд у фартуху від Gunia. Фото: instagram.com/kellyrutherford

Це вже не перша річ від українського бренду в гардеробі акторки. Вона досить часто одягає одяг, взуття та аксесуари від дизайнерів з України як на повсякдень, так і на урочисті події. 

Нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк показався на зніманнях "Холостяка" в елегантному костюмі. А також ми писали, що Бред Пітт сходив на побачення зі своєю нареченою у незвичному образі.

соцмережі закордонні зірки акторка образ стиль
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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