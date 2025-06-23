Келлі Резерфорд показала стильний фартух від українського бренду — фото

Келлі Резерфорд. Фото: instagram.com/kellyrutherford

Американська акторка Келлі Резерфорд похизувалася стильним образом із аксесуаром від відомого українського бренду. Зірка серіалу "Пліткарка" вже не вперше віддає перевагу дизайнерам з України.

Світлиною в новому аутфіті акторка поділилася в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Келлі Резерфорд показала, як носить український фартух

У своєму фотоблогу 56-річна акторка майже щодня демонструє шанувальникам свої образи. Цього разу Резерфорд зробила світлину у ліфті, на якій позувала у білій сорочці з пишними рукавами, молочних штанах та з незвичним аксесуаром.

Свій лук зірка доповнила чорним фартуком від українського бренду Gunia, на якому вишитий орнамент за мотивами стінних розписів на Дніпровщині та художнього різьблення українських хат.

Келлі Резерфорд у фартуху від Gunia. Фото: instagram.com/kellyrutherford

Це вже не перша річ від українського бренду в гардеробі акторки. Вона досить часто одягає одяг, взуття та аксесуари від дизайнерів з України як на повсякдень, так і на урочисті події.

Нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк показався на зніманнях "Холостяка" в елегантному костюмі. А також ми писали, що Бред Пітт сходив на побачення зі своєю нареченою у незвичному образі.