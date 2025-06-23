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Главная Кино Звезда "Сплетницы" похвасталась аксессуаром от украинского бренда

Звезда "Сплетницы" похвасталась аксессуаром от украинского бренда

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 16:44
Келли Резерфорд показала стильный фартук от украинского бренда — фото
Келли Резерфорд. Фото: instagram.com/kellyrutherford
Ключові моменти Келли Резерфорд показала, как носит украинский фартук

Американская актриса Келли Резерфорд похвасталась стильным образом с аксессуаром от известного украинского бренда. Звезда сериала "Сплетница" уже не впервые отдает предпочтение дизайнерам из Украины.

Фотографией в новом аутфите актриса поделилась в Instagram.

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Келли Резерфорд показала, как носит украинский фартук

В своем фотоблоге 56-летняя актриса почти ежедневно демонстрирует поклонникам свои образы. На этот раз Резерфорд сделала фотографию в лифте, на которой позировала в белой рубашке с пышными рукавами, молочных брюках и с необычным аксессуаром.

Свой лук звезда дополнила черным фартуком от украинского бренда Gunia, на котором вышит орнамент по мотивам стенных росписей на Днепровщине и художественной резьбы украинских домов.

Келлі Резерфорд в Gunia - фото
Келли Резерфорд в фартуке от Gunia. Фото: instagram.com/kellyrutherford

Это уже не первая вещь от украинского бренда в гардеробе актрисы. Она довольно часто надевает одежду, обувь и аксессуары от дизайнеров из Украины как на повседневность, так и на торжественные события.

Напомним, актер Тарас Цимбалюк показался на съемках "Холостяка" в элегантном костюме. А также мы писали, что Брэд Питт сходил на свидание со своей невестой в необычном образе.

соцсети зарубежные звезды актриса образ стиль
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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