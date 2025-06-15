Бред Пітт та Інес де Рамон на побаченні у Нью-Йорку — фото

Бред Пітт. Фото: instagram.com/f1movie

Голлівудського актора Бреда Пітта та його дівчину, дизайнерку прикрас Інес де Рамон, заскочили на романтичному побаченні. Пара провела разом час у Нью-Йорку.

Про це пише Just Jared.

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Бред Пітт та Інес де Рамон сходили на побачення

61-річного актора та його 32-річну обраницю помітили разом біля ресторану Cote Korean Steakhouse. Пара вийшла із закладу, тримаючись за руки, та попрямувала до свого готелю.

Для побачення Інес обрала мінісукню з відкритими плечима у ніжно-жовтому відтінку, які доповнила сумкою від Chanel та босоніжками бежевого кольору. Бред, своєю чергою, одягнув широкі чорні джинси та шовкову сіру сорочку.

Зараз пара має мало часу одне на одного, адже Пітт активно задіяний у презентації нового фільму "Формула-1", у якому він виконав одну з головних ролей. Однак Інес підтримує свого коханого та по можливості супроводжує його у поїздках.

Нагадаємо, нещодавно донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі спровокувала чутки про свої заручини.

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