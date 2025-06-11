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Головна Кіно Донька Джолі та Пітта спровокувала чутки про заручини

Донька Джолі та Пітта спровокувала чутки про заручини

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Дата публікації: 11 червня 2025 14:53
Захара Джолі-Пітт натякнула, що виходить заміж — фото
Анджеліна Джолі з донькою Захарою. Фото: Reuters
Ключові моменти Захара Джолі-Пітт натякнула на заручини

Донька колишнього голлівудського подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Захара натякнула на свої заручини. Папараці заскочили дівчину із дорогоцінною каблучкою на тому самому пальці.

Про це пише Page Six.

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Захара Джолі-Пітт натякнула на заручини

20-річна названа донька акторів була помічена у Голлівуді. Захара виходила із ресторану Craig's разом із молодим актором та співзасновником бренду Tints Streetwear Елайджою Купером.

Пара намагалася не привертати до себе увагу та одразу сіла у автомобіль.

Проте папараці встигли помітити на безіменному пальці дівчини дорогоцінну каблучку із чималим камінцем. Для вечері Захара обрала досить повсякденний образ — чорні штани та майку, поверх якої накинула білий кардиган, а також одягнула бейсболку.

Як відомо, названа донька Джолі та Пітта не афішує своє приватне життя. Захара навчається у коледжі, бере участь у громадській діяльності та час від часу підтримує зіркову маму на урочистих заходах.

Представники зірок поки що відмовилася коментувати чутки про те, що їхня названа донька виходить заміж.

Нагадаємо, інші донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло змінила ім'я. А також ми згадували 5 кращих фільмів із Анджеліною Джолі в її день народження.

Анджеліна Джолі Бред Пітт весілля Голлівуд закордонні зірки
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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