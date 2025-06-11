Захара Джолі-Пітт натякнула, що виходить заміж — фото

Анджеліна Джолі з донькою Захарою. Фото: Reuters

Донька колишнього голлівудського подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Захара натякнула на свої заручини. Папараці заскочили дівчину із дорогоцінною каблучкою на тому самому пальці.

Про це пише Page Six.

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Захара Джолі-Пітт натякнула на заручини

20-річна названа донька акторів була помічена у Голлівуді. Захара виходила із ресторану Craig's разом із молодим актором та співзасновником бренду Tints Streetwear Елайджою Купером.

Пара намагалася не привертати до себе увагу та одразу сіла у автомобіль.

Проте папараці встигли помітити на безіменному пальці дівчини дорогоцінну каблучку із чималим камінцем. Для вечері Захара обрала досить повсякденний образ — чорні штани та майку, поверх якої накинула білий кардиган, а також одягнула бейсболку.

Як відомо, названа донька Джолі та Пітта не афішує своє приватне життя. Захара навчається у коледжі, бере участь у громадській діяльності та час від часу підтримує зіркову маму на урочистих заходах.

Представники зірок поки що відмовилася коментувати чутки про те, що їхня названа донька виходить заміж.

Нагадаємо, інші донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло змінила ім'я. А також ми згадували 5 кращих фільмів із Анджеліною Джолі в її день народження.