Донька Бреда Пітта та Анджеліна Джолі змінила ім'я — фото

Бред Пітт і Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Донька колишнього голлівудського подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішила змінити ім'я. Після відмови від прізвища батька Шайло називає себе по-іншому.

Про це пише видання People.

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Донька Пітта та Джолі змінила ім'я

19-річна Шайло минулого року офіційно відмовилася від подвійного прізвища Джолі-Пітт — дівчина прибрала другу частину із прізвищем батька. Однак на цьому донька зіркових батьків не зупинилася.

Нещодавно Шайло стала поставновницею танцювального номеру для співачки Luella на презентації нової колекції дизайнерки Ізабель Марант. У пресрелізі події дівчина попросила зазначити себе під новим іменем — Ші Джолі.

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт вперше прокоментував розлучення із Анджеліною Джолі після восьми років судової тяганини.

А також ми писали, що зірка "Кріпосної" показала двох дітей та чоловіка на сімейних кадрах.