Анджеліна Джолі вшанувала пам'ять Вікторії Амеліної на Каннському фестивалі — відео

Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/gorbun_roman

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі на Каннському кінофестивалі вшанувала пам'ять української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула внаслідок російського удару. Зірка згадала про митців, чиї життя забрали воєнні конфлікти у світі.

Відео з промовою акторки опублікували United24.

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Цього року акторка стала наставницею премії Chopard Trophy, яку вручала молодим акторам. Під час своєї промови Джолі зазначила, що у реаліях сьогоднішнього світу багатьом митцям бракує свободи та захисту для творчості.

Акторка згадала про українську письменницю та громадську діячку Вікторію Амеліну, життя якої обірвалося внаслідок російського удару по місту Краматорськ влітку 2023 року. Також Джолі назвала імена палестинської фотожурналістки Фатіми Хассун, яка у квітні загинула в Газі, та загиблу 2023 року співачку Шаден Гардуд із Судану.

"Ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив своє життя, як Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, вбита в Судані, і Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які мали б бути зараз з нами", — сказала Джолі.

Вікторія Амеліна. Фото: facebook.com/amelina.victoria

Нагадаємо, співак Боно на прем'єрі свого фільму в Каннах з'явився з українськими військовими. А також ми писали, акторка Антоніна Хижняк розкритикувала Держкіно за презентацію серіалу на Каннському кінофестивалі.