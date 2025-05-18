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Джолі вперше за 14 років з'явилася на Каннському кінофестивалі

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Дата публікації: 18 травня 2025 12:40
Анджеліна Джолі з'явилася на Каннському кінофестивалі 2025 — фото, відео
Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/gorbun_roman

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі приголомшила своєю появою на Каннському кінофестивалі. Зірка вперше за 14 років пройшлася червоним хідником на лазурному узбережжі.

Про це пише Page Six.

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49-річна акторка з'явилася на прем'єрі фільму "Еддінгтон", в якому знялися Емма Стоун, Остін Батлер, Педро Паскаль, Хоакін Фенікс та інші.

Для появи на фестивалі Джолі обрала розкішну сукню з кашеміру та шовку, розшиту лелітками, від італійського бренду Brunello Cucinelli. Свій образ Енджи доповнила діамантовим кольє та сережками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Цього року акторка стала наставницею премії Trophée Chopard. Саме Джолі цього року буде відзначати цією нагороду молоді акторські таланти.

Анджеліна Джолі на Каннському кінофестивалі - фото
Анджеліна Джолі в Каннах. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Востаннє зірка з'являлася на червоному хіднику Канн у далекому 2011 році зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом. 

Нагадаємо, цього року організатори Каннського кінофестивалю засмутили зірок жорсткими правилами. А також на червоному хіднику з'явилися українські військові.

Анджеліна Джолі Голлівуд закордонні зірки акторка Каннський кінофестиваль
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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