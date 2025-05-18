Анджеліна Джолі з'явилася на Каннському кінофестивалі 2025 — фото, відео

Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/gorbun_roman

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі приголомшила своєю появою на Каннському кінофестивалі. Зірка вперше за 14 років пройшлася червоним хідником на лазурному узбережжі.

Про це пише Page Six.

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49-річна акторка з'явилася на прем'єрі фільму "Еддінгтон", в якому знялися Емма Стоун, Остін Батлер, Педро Паскаль, Хоакін Фенікс та інші.

Для появи на фестивалі Джолі обрала розкішну сукню з кашеміру та шовку, розшиту лелітками, від італійського бренду Brunello Cucinelli. Свій образ Енджи доповнила діамантовим кольє та сережками.

Цього року акторка стала наставницею премії Trophée Chopard. Саме Джолі цього року буде відзначати цією нагороду молоді акторські таланти.

Анджеліна Джолі в Каннах. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Востаннє зірка з'являлася на червоному хіднику Канн у далекому 2011 році зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Нагадаємо, цього року організатори Каннського кінофестивалю засмутили зірок жорсткими правилами. А також на червоному хіднику з'явилися українські військові.