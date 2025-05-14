Каннський кінофестиваль 2025 — організатори ввели суворий дрес-код

Геллі Беррі на Каннському кінофестивалі. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Легендарний Каннський фестиваль — визначна подія не лише у світі кіно, а й у світі моди. Щороку зірки намагаються привернути увагу на червоному хіднику своїм оригінальним та ексклюзивним вбранням. Але тепер з епатажем у Каннах буде суворо.

Організатори заходу оновили вимоги до образів гостей на церемонії.

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Відтепер на червоному хіднику та на майданчику фестивалю заборонено демонструвати занадто відверті образи, які оголюють значну частину тіла.

"З міркувань пристойності оголення на червоному хіднику, як і в будь-якій іншій зоні фестивалю, заборонено", — йдеться у статуті.

Окрім того, під заборону також потрапили занадто об'ємні образі. Це стосується шлейфів та занадто пишних суконь, які можуть ускладнювати пересування гостей на церемонії або заважити їм у глядацькій залі. Що стосується чоловічих образів, то організатори наполегливо просять уникати яскравих та кричущих костюмів.

Обов'язковим є вечірнє вбрання — довга сукня або смокінг, хоча гості також можуть обрати коктейльну сукню, штанний костюм темного кольору або ошатний топ з чорними штанами.

Усіх порушників правил відтепер будуть ввічливо просити покинути церемонію або змінити вбрання.

Із суворою забороною вже зіштовхнулася американська акторка Геллі Беррі. Просто перед початком церемонії зірці довелося змінювати свою сукню, яка мала занадто довгий шлейф.

Щоправда, на відкритті фестивалю дехто із селебриті знайшов спосіб виділитися на хіднику. Наприклад, модель Белла Хадід, відома своїми спокусливими сукнями для Канн, цього разу опинилася "на межі" між відвертістю та елегантністю.

Також модель Гайді Клум приголомшила появою на відкритті фестивалю у рожевій сукні з пишним шлейфом.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро отримав особливу нагороду на Каннському кінофестивалі та просто зі сцени розкритикував політику Трампа. А також ми писали, що у Каннах провели День України та показали фільми про повномасштабне вторгнення.