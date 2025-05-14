Каннский кинофестиваль 2025 — организаторы ввели строгий дресс-код

Холли Берри на Каннском кинофестивале. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Легендарный Каннский фестиваль — выдающееся событие не только в мире кино, но и в мире моды. Ежегодно звезды пытаются привлечь внимание на красной дорожке своими оригинальными и эксклюзивными нарядами. Но теперь с эпатажем в Каннах будет строго.

Организаторы мероприятия обновили требования к образу гостей на церемонии.

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Отныне на красной дорожке и на площадке фестиваля запрещено демонстрировать слишком откровенные образы, которые обнажают значительную часть тела.

"Из соображений приличия обнажение на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля, запрещено", — говорится в уставе.

Кроме того, под запрет также попали слишком объемные образы. Это касается шлейфов и слишком пышных платьев, которые могут затруднять передвижение гостей на церемонии или помешать им в зрительном зале. Что касается мужских образов, то организаторы настойчиво просят избегать ярких и кричащих костюмов.

Обязательным является вечерний наряд — длинное платье или смокинг, хотя гости также могут выбрать коктейльное платье, брючный костюм темного цвета или нарядный топ с черными брюками.

Всех нарушителей правил отныне будут вежливо просить покинуть церемонию или сменить наряд.

Со строгим запретом уже столкнулась американская актриса Хэлли Берри. Прямо перед началом церемонии звезде пришлось менять свое платье, которое имело слишком длинный шлейф.

Правда, на открытии фестиваля некоторые из селебрити нашли способ выделиться на дорожке. Например, модель Белла Хадид, известная своими соблазнительными платьями для Канн, на этот раз оказалась "на грани" между откровенностью и элегантностью.

Также модель Хайди Клум ошеломила появлением на открытии фестиваля в розовом платье с пышным шлейфом.

Напомним, Роберт Де Ниро получил особую награду на Каннском кинофестивале и прямо со сцены раскритиковал политику Трампа. А также мы писали, что в Каннах провели День Украины и показали фильмы о полномасштабном вторжении.