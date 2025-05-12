Каннський кінофестиваль 2025 — на заході покажуть три фільми про війну в Україні

Каннський кінофестиваль. Фото: facebook.com/festivaldecannes

Вже 13 травня стартує одна із головний кіноподій року — 78-й Каннський кінофестиваль. Цьогоріч церемонія відкриття стане особливою для України.

Про це повідомили організатори фестивалю на офіційному сайті.

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День України на Каннському кінофестивалі

13 травня відбудеться не лише церемонія відкриття фестивалю, а й День України. В рамках події глядачі побачать три документальні стрічки про повномасштабне російське вторгнення.

Таким чином організатори фестивалю разом із партнерами та мерією Канн хочуть продемонструвати свою підтримку українському народу та нагадати про митців, які продовжують відстоювати правду про війну.

"Об'єднавши зусилля, France Télévisions, Brut. та Каннський фестиваль підтверджують своє прагнення донести голоси тих, хто свідчить про сучасні реалії та відстоює правду", — йдеться на сайті заходу.

У програмі Дня України представлено три фільми — "2000 метрів до Андріївки" оскароносного режисера Мстислава Чернова, "Зеленський" (режисери Ів Гелланд, Ліза Вапне та Аріан Шиман Бернара-Анрі Леві) та "Наша війна" Бернара-Анрі Леві.

Програма, присвячена Україні, пройде у вівторок, 13 травня, в Палаці фестивалів, у залі Базена.

Нагадаємо, Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер втрапили у конфуз на кінопремії в Римі. А також стала відома дата проведення "Золотого глобуса".