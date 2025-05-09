Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе втрапили в курйоз з поцілунком — відео

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер втрапили в курйоз з поцілунком
Американський актор Тімоті Шаламе та його дівчина, світська левиця Кайлі Дженнер, втрапили у незручну ситуацію під час публічного поцілунку. Курйоз трапився під час церемонії нагородження кінопремії "Давид ді Донателло".
Відео завірусилося в TikTok.
Шаламе та Дженнер втрапили в курйоз
27-річна бізнесвумен та 29-річний актор разом з'явилися на церемонії нагородження кінопремії у Римі. Кайлі позувала поруч із Тімоті на червоному хіднику, а також підтримувала його у залі під час оголошення переможців.
Зірка фільму "Дюна" отримав спеціальний приз на церемонії нагородження.
Перш ніж вийти на сцену за нагороду Шаламе вирішив поцілувати свою кохану. Актор швидко поцілував обраницю в губи, а вона своєю чергою хотіла подарувати йому ще один поцілунок, який він пропустив. Незручний момент із "промахом" Кайлі потрапив на камери.
@eitakyliie
Kylie Jenner and Timothée Chalamet holding hands and them kissing 😭❤️ @Kylie Jenner #kyliejenner #timotheechalamet #fyp #foryoupage #daviddidonatello♬ som original - eitakylie
Нагадаємо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відмовилися зустрічатися в суді у справі про розлучення.
А також ми писали, що відомий український актор розлучився з дружиною під час війни.
Читайте Новини.LIVE!