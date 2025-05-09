Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе втрапили в курйоз з поцілунком — відео

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе. Фото: скриншот/YouTube Access Hollywood

Американський актор Тімоті Шаламе та його дівчина, світська левиця Кайлі Дженнер, втрапили у незручну ситуацію під час публічного поцілунку. Курйоз трапився під час церемонії нагородження кінопремії "Давид ді Донателло".

Відео завірусилося в TikTok.

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27-річна бізнесвумен та 29-річний актор разом з'явилися на церемонії нагородження кінопремії у Римі. Кайлі позувала поруч із Тімоті на червоному хіднику, а також підтримувала його у залі під час оголошення переможців.

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Тімоті Шаламе на церемонії нагородження "Давид ді Донателло". Фото: daviddidonatello.it

Перш ніж вийти на сцену за нагороду Шаламе вирішив поцілувати свою кохану. Актор швидко поцілував обраницю в губи, а вона своєю чергою хотіла подарувати йому ще один поцілунок, який він пропустив. Незручний момент із "промахом" Кайлі потрапив на камери.

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