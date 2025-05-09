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Головна Кіно Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер втрапили в курйоз з поцілунком

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер втрапили в курйоз з поцілунком

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Дата публікації: 9 травня 2025 12:34
Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе втрапили в курйоз з поцілунком — відео
Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе. Фото: скриншот/YouTube Access Hollywood

Американський актор Тімоті Шаламе та його дівчина, світська левиця Кайлі Дженнер, втрапили у незручну ситуацію під час публічного поцілунку. Курйоз трапився під час церемонії нагородження кінопремії "Давид ді Донателло".

Відео завірусилося в TikTok.

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Шаламе та Дженнер втрапили в курйоз

27-річна бізнесвумен та 29-річний актор разом з'явилися на церемонії нагородження кінопремії у Римі. Кайлі позувала поруч із Тімоті на червоному хіднику, а також підтримувала його у залі під час оголошення переможців.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @kylieditx

Зірка фільму "Дюна" отримав спеціальний приз на церемонії нагородження.

Тімоті Шаламе отримав премію Давид ді Донателло
Тімоті Шаламе на церемонії нагородження "Давид ді Донателло". Фото: daviddidonatello.it

Перш ніж вийти на сцену за нагороду Шаламе вирішив поцілувати свою кохану. Актор швидко поцілував обраницю в губи, а вона своєю чергою хотіла подарувати йому ще один поцілунок, який він пропустив. Незручний момент із "промахом" Кайлі потрапив на камери.

@eitakyliie

Kylie Jenner and Timothée Chalamet holding hands and them kissing 😭❤️ @Kylie Jenner #kyliejenner #timotheechalamet #fyp #foryoupage #daviddidonatello

♬ som original - eitakylie

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відмовилися зустрічатися в суді у справі про розлучення.

А також ми писали, що відомий український актор розлучився з дружиною під час війни.

премія Кайлі Дженнер курйоз закордонні зірки Тімоті Шаламе поцілунки
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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