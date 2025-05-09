Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попали в курьез с поцелуем — видео

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер попали в курьез с поцелуем
Американский актер Тимоти Шаламе и его девушка, светская львица Кайли Дженнер, попали в неловкую ситуацию во время публичного поцелуя. Курьез случился во время церемонии награждения кинопремии "Давид ди Донателло".
Видео завирусилось в TikTok.
Шаламе и Дженнер попали в курьез
27-летняя бизнесвумен и 29-летний актер вместе появились на церемонии награждения кинопремии в Риме. Кайли позировала рядом с Тимоти на красной дорожке, а также поддерживала его в зале во время объявления победителей.
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Прежде чем выйти на сцену за награду Шаламе решил поцеловать свою возлюбленную. Актер быстро поцеловал избранницу в губы, а она в свою очередь хотела подарить ему еще один поцелуй, который он пропустил. Неудобный момент с "промахом" Кайли попал на камеры.
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Кайли Дженнер и Тимоти Шаламет держатся за руки и они целуются 😭❤️ @Kylie Jenner #kyliejenner #timotheechalamet #fyp #foryoupage #daviddidonatello♬ som original - eitakylie
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