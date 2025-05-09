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Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер попали в курьез с поцелуем

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Дата публикации 9 мая 2025 12:34
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попали в курьез с поцелуем — видео
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Фото: скриншот/YouTube Access Hollywood

Американский актер Тимоти Шаламе и его девушка, светская львица Кайли Дженнер, попали в неловкую ситуацию во время публичного поцелуя. Курьез случился во время церемонии награждения кинопремии "Давид ди Донателло".

Видео завирусилось в TikTok.

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Шаламе и Дженнер попали в курьез

27-летняя бизнесвумен и 29-летний актер вместе появились на церемонии награждения кинопремии в Риме. Кайли позировала рядом с Тимоти на красной дорожке, а также поддерживала его в зале во время объявления победителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @kylieditx

Звезда фильма "Дюна" получил специальный приз на церемонии награждения.

Тімоті Шаламе отримав премію Давид ді Донателло
Тимоти Шаламе на церемонии награждения "Давид ди Донателло". Фото: daviddididonatello.it

Прежде чем выйти на сцену за награду Шаламе решил поцеловать свою возлюбленную. Актер быстро поцеловал избранницу в губы, а она в свою очередь хотела подарить ему еще один поцелуй, который он пропустил. Неудобный момент с "промахом" Кайли попал на камеры.

@eitakyliie

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламет держатся за руки и они целуются 😭❤️ @Kylie Jenner #kyliejenner #timotheechalamet #fyp #foryoupage #daviddidonatello

♬ som original - eitakylie

Напомним, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отказались встречаться в суде по делу о разводе.

А также мы писали, что известный украинский актер развелся с женой во время войны.

премия Кайли Дженнер курьез зарубежные звезды Тимоти Шаламе поцелуи
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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