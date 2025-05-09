Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попали в курьез с поцелуем — видео

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Фото: скриншот/YouTube Access Hollywood

Американский актер Тимоти Шаламе и его девушка, светская львица Кайли Дженнер, попали в неловкую ситуацию во время публичного поцелуя. Курьез случился во время церемонии награждения кинопремии "Давид ди Донателло".

Видео завирусилось в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Шаламе и Дженнер попали в курьез

27-летняя бизнесвумен и 29-летний актер вместе появились на церемонии награждения кинопремии в Риме. Кайли позировала рядом с Тимоти на красной дорожке, а также поддерживала его в зале во время объявления победителей.

Звезда фильма "Дюна" получил специальный приз на церемонии награждения.

Тимоти Шаламе на церемонии награждения "Давид ди Донателло". Фото: daviddididonatello.it

Прежде чем выйти на сцену за награду Шаламе решил поцеловать свою возлюбленную. Актер быстро поцеловал избранницу в губы, а она в свою очередь хотела подарить ему еще один поцелуй, который он пропустил. Неудобный момент с "промахом" Кайли попал на камеры.

Напомним, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отказались встречаться в суде по делу о разводе.

А также мы писали, что известный украинский актер развелся с женой во время войны.